Подводя итоги года, компания МТС отметила, что в 2019 году потребление мобильного интернета отдыхающими в Горном Алтае увеличилось в 1,5 раза. По данным оператора, порядка 80% приезжих продолжает на отдыхе пользоваться интернетом в том же объеме, что и дома.

Самыми загруженными с точки зрения мобильного трафика туристическими локациями, по данным МТС, стали в 2019 году окрестности храма на острове Патмос, Чемальская ГЭС, турбазы в Айе, в ГЛК «Манжерок», «Артыбаш» и «Бирюзовая Катунь», а также Элекмонар – точка старта к Каракольским озерам. На Телецком озере больше всего пользуются смартфоном во время прогулки по берегу озера и на востребованных снегоходных маршрутах по всему региону, в том числе маршрут на Каракольские озера, Северо-Чуйскому хребту и так далее.

«Мы продолжаем развивать сеть LTE в республике. Скоростным интернетом могут пользоваться туристы во время путешествий на всех популярных маршрутах, где особенно высок спрос на услуги мобильного интернета, ― говорит директор филиала МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов. ― Только за этот год мы увеличили покрытие сети скоростного интернета 3 и 4G более чем в 30 населенных пунктах края, в том числе значительная часть из них — малонаселенные».

В 2019 году услуги МТС подключили еще несколько отелей и баз отдыха на Горном Алтае. В частности, ГЛК «Телецкое», предпочел среди прочих МТС для использования услуг мобильной связи единого номера 8-800. Агротуристический комплекс «Инегень», расположенный в Онгудайском районе на берегу реки Катунь, также подключили интернет МТС для использования сотрудниками и отдыхающими. Всего на сегодняшний день корпоративными клиентами МТС являются 39 отелей, туркомплексов и баз отдыха на территории Республики Алтай.

Объем потребленного на отдыхе трафика чаще всего сопоставим с тем, что гости Горного Алтая потребляют в домашних регионах. Но характер этого трафика, как отметили представители МТС, обычно меняется: вместо потребления развлекательного контента из соцсетей пользователи переключаются на передачу собственного контента. Это может быть фото и видео достопримечательностей и пейзажей, видеозвонки в мессенджерах, посты в соцсетях и так далее. Как правило, абоненты, активно использующие интернет, имеют пакетные тарифы с голосовой связью и мобильным интернетом по всей стране по фиксированной цене.

Напомним, что МТС в 2019 году запустила цифровой туристический гид по Горному Алтаю. В целом в течение года оператор подключил мобильный интернет еще в 32 населенных пунктах республики, а общий объем передаваемого трафика увеличился втрое.

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