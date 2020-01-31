Сбербанк запустил в своем мобильном приложении услугу доставки посылок и корреспонденции, которую будет осуществлять компания «Сберлогистика», входящая в экосистему Сбербанка.

«Мы стремимся соответствовать одной из главных целей экосистемы Сбербанка — предоставлять клиентам наиболее полный спектр доступных и качественных услуг, и сервис доставки — один из них — прокомментировал новость генеральный директор «Сберлогистики» Сергей Малышев.— Теперь оформить доставку посылок, подарков и документов через «Сбербанк Онлайн» — это также просто, как вызвать такси».

«Сбербанк Онлайн» уже давно не просто банковское приложение: в нем сочетаются финансовые и нефинансовые услуги. Например, можно выбирать и покупать сервисы партнеров в «Каталоге», пользоваться госуслугами, общаться в «Диалогах». Доставка посылок через «Сбербанк Онлайн» — еще одна полезная возможность, которая теперь будет всегда под рукой у наших клиентов», — добавляет директор дивизиона «Цифровая платформа» блока «Розничный бизнес» Сбербанка Алексей Круглов.

Отправить посылку из Москвы можно в 500 городов на условиях самовывоза и в 19 городов, включая Москву, с курьером от двери до двери. При оформлении посылки в приложении пользователи выбирают город назначения, доступный для этого города способ доставки — «Сберкурьер» или «Сберпосылка» — а также адрес и данные получателя.

«Сберкурьер» — это доставка посылок с курьером от двери до двери. В первом релизе функционала доставки в приложении «Сберкурьер» доступен пока только внутри Москвы, а также при отправке из Москвы в 18 крупнейших российских городов. «Сберпосылка» — доставка на условиях самовывоза, т.е. из пункта приема посылок в пункт выдачи. Отправить таким способом посылку через приложение «Сбербанк Онлайн» в 500 населенных пунктов России.

Сегодня, по словам Сергея Малышева, для клиентов «Сбербанк Онлайн» доступно более 7000 пунктов приема и выдачи посылок. В 2020 году к проекту присоединится 2500 отделений Сбербанка в 800 городах России и 5000 постаматов.

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