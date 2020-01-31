На прошедшем Совете директоров банкротящегося новосибирского ПМСП «Электрон» был одобрен проект мирового соглашения с кредиторами предприятия, по которому оно обязуется выплатить около 700 млн рублей.

Как следует из резолюции собрания Совета директоров, решение о заключении мирового соглашения было принято совместно с конкурсными кредиторами «Электрона». В соответствии с условиями соглашения, предприятие будет гасить долги перед кредиторами ежеквартально, начиная с конца марта текущего года и заканчивая 30 сентября 2024 года. Сумма выплат составит более 228 млн рублей. На оставшуюся задолженность в размере более 452 млн рублей должнику будет предоставлена отсрочка. Этот долг будет погашен через отступное, доли в праве собственности на недвижимое имущество, принадлежащее предприятию. По данным арбитражного суда Новосибирской области, ходатайство об утверждении мирового соглашения уже находится на рассмотрении.

Напомним, иск с требованием признать ПМСП «Электрон» несостоятельным кредиторы направили в арбитраж в январе 2017 года. Сейчас предприятие находится в процедуре наблюдения. Производственное монтажно-строительное предприятие «Электрон», бывший трест «Химэлектромонтаж», было создано в 1957 году для выполнения строительных и электромонтажных работ на объектах министерства среднего машиностроения СССР. Позднее предприятие стало многопрофильным холдингом с «дочками» в городах Урала, Западной и Восточной Сибири. В числе объектов, построенных с участием специалистов «Электрона» — Уральский электрохимический комбинат, металлургический завод в Глазове, Семипалатинский ядерный полигон, Сибирский химический комбинат, промышленная атомная электростанция в Северске, Томский нефтехимический комбинат, Ангарский нефтехимический комбинат, атомные электростанции в Китае (Тяньваньская АЭС) и Индии (АЭС «Куданкулам»), Ледовый дворец «Большой» в Олимпийском парке Сочи.

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