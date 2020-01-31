Арбитражный суд Алтайского края вынес решение в споре между Федеральной налоговой службой России и АО «Барнаулкапстрой». Компания пыталась обжаловать штраф за нарушение закона «О валютном регулировании и валютном контроле», но суд отказал им.

Согласно материалам «Алтайского портала недвижимости», застройщик в 2018 году заключил договор долевого участия с гражданами Казахстана на сумму 2,405 млн рублей с целью приобретения жилья в ЖК «Олимпийский». Часть суммы (1,5 млн рублей) была переведена на счет застройщика банком, где дольщики оформили кредит, остальные деньги были переданы наличными в кассу, что является нарушением закона.

Узнав об этом факте, налоговая служба вынесла постановление о назначении застройщику штрафа в размере 340 000 рублей (ч. 1 ст. 15.25 КоАП). «Барнаулкапстрой» с требованием не согласился и обратился в арбитраж, где просил отменить постановление. Представители компании мотивировали отказ тем, что вторую часть оплаты внесли не сами покупатели, а их представитель, который является резидентом РФ. Суд в иске отказал, поскольку валютная операция в любом случае должна была производиться в безналичной форме.

Тем не менее, «Барнаулкапстрой» еще может обжаловать решение суда.

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