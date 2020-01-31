Новосибирская компания «Кузина», управляющая сетью кондитерских присоединит к себе «Кузину Рост» в целях «оптимизации процессов и построения более прозрачной структуры бизнеса».

ООО «Кузина Рост» было зарегистрировано летом 2017 года. Ее учредителями являются владельцы «Кузины» Эрик Шогрен и Ирина Старинцева. Выручка компании за 2018 год, по данным Rusprofile, составила 54 млн рублей. 29 января текущего года ООО «Кузина» направило в ФНС уведомление о реорганизации путем присоединения к нему ООО «Кузина Рост». До этого решение о реорганизации было единогласно одобрено на собрании участников общества. По информации аналитиков компании «Юнисервис Капитал», сейчас на балансе «Кузины Рост» осталась одна новосибирская кондитерская — в НГУ, остальные были постепенно переведены на ООО «Кузина». «Процедура проводится в целях оптимизации процессов и построения более прозрачной структуры бизнеса», — уточнили в «Юнисервис Капитал».

Эксперты отметили, что с начала текущего года «Кузина» отказалась от ЕНВД, накладывающего ограничение на количество сотрудников (не более ста человек). Помимо этого, совмещение специального налогового режима с ОСН требует ведения раздельного учета. Возможность использования налога на вмененный доход истекает в январе 2021 года. Сейчас под управлением ООО «Кузина» находится 27 заведений, из них три — в Москве (открыты в конце 2019 года на инвестиции, привлеченные в рамках первого выпуска облигаций), два — в Барнауле, остальные работают в Новосибирске. На эмитента будут оформляться и новые кондитерские в столице. Слияние юридических лиц, в процессе которого «Кузина Рост» прекратит деятельность, ожидается в марте.

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