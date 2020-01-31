«МегаФон» объявил о запуске обновленного сервиса «Цифровой юрист», который избавит операционный персонал крупных компаний от рутинных задач, занимающих до 70% рабочего времени.

Первая презентация продукта, разработанного совместно с технологическим партнером «МегаФона», компанией Nlogic, состоялась еще весной 2019 года на IX Петербургском международном юридическом форуме. В его основу легло сочетание нейронного и алгоритмического подходов, что позволило объединить в одном решении конструктор договоров и автоматическое составление отзывов на потребительские иски, умеющее распознавать счета, акты и другие документы. При этом цифровой помощник мог распознавать как живую речь, так и свободные тексты в любом формате, используя полученную информацию для создания юридически значимых документов.

Обновленный «Цифровой юрист» предлагает три продукта для повышения эффективности бэк-офиса крупного бизнеса и оптимизации его юридической, операционной и бухгалтерской функций.

«Конструктор документов» работает по принципу нейронного чат-бота, реализованного в web-интерфейсе. Посредством диалога с пользователем он собирает необходимую информацию и выдает уже готовый документ.

«Чат-боту можно объяснить задачу не только голосом, но и отправив переписку, например, с контрагентом. В этом заключается главное отличие решения «МегаФона» от других подобных продуктов на рынке, которые в основном используют шаблонный анкетный метод, отнимающий у пользователя много времени, – комментирует директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина. – Сервис оптимизирует рабочие процессы, повышая скорость подготовки типовых документов с 30-40 до 2-5 минут, и предотвращает появление ошибок по причине человеческого фактора. К тому же его можно интегрировать с любыми внутренними системами заказчика».

Продукт «Судебная платформа» обрабатывает типовые входящие документы и на их основании автоматически формирует ответы, например, на запрос госорганов, претензию или судебный иск. Система может быть настроена под различные виды документов без привлечения IT-специалистов. Преимуществом платформы является ее функциональность. Юрист может сфотографировать или загрузить документ в любом цифровом формате – графическом, текстовом или pdf. Системе понадобится всего 20 секунд на то, чтобы распознать его и подготовить отзыв. «Судебная платформа» также проверит расчеты и подскажет, на какие формулировки стоит обратить внимание.

Третий компонент, «Система по распознаванию первичной документации» поможет бухгалтеру до шести раз быстрее переносить информацию из актов, счетов и счетов-фактур в учетные системы, такие как 1C, SAP и др. Нужно лишь отсканировать документы, далее она распознает их и подготовит к отправке в учетные системы, дав сотруднику возможность внести необходимые правки.

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