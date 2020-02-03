В День российской науки 8 февраля в ГПНТБ СО РАН представят таблицу химических мультиплетов, покажут живопись члена-корреспондента РАН, дадут знаменитым новосибирцам в руки микрофон, чтобы они в рамках проекта «Линии связи» рассказали очень личные истории о науке.

В программе также Большая лабораторная и лекция-дискуссия «Развитие города и библиотеки», разговоры об арктической медицине и круглый стол «Читаем с папой» при поддержке Совета отцов при губернаторе Новосибирской области. В этих же стенах лекция доктора геолого-минералогических наук, заместителя директора Института геологии и минералогии СО РАН Сергея Захаровича Смирнова «Что ищут геологи на Камчатке?» и выставка «Свои люди большой библиотеки» вашего покорного слуги. Соседствуют масштабная экспозиция, посвященная архитектору здания ГПНТБ СО РАН Анатолию Воловику «Три хаба: речной, воздушный, интеллектуальный» и фестиваль «Экологичный Новосибирск»…

Кажется, крупнейшая за Уралом библиотека забыла, что она — хранилище-музей книг с фондом в 10 млн экземпляров! В ней слишком людно и — вопреки ожиданиям — отнюдь не тихо. Такова новая стратегия по становлению Центра принятия решений, научно-культурного хаба, гордо стоящего на пересечении всех востребованных дорог города ученых, инженеров и артистов.

Только в 2019 году в ГПНТБ СО РАН прошло 207 мероприятий, собравших в сумме больше 42 тыс. гостей. Удивительно и показательно — многомесячный ремонт выставочного центра, расположившегося на месте зала каталогов в тысячу квадратных метров, не привел к значимой коррекции. Посещаемость библиотеки в 2019 году хоть ненамного и уступила 2017-му, но значительно превысила показатели 2018-го. Лидером, показавшим максимальный за все годы своего существования результат, стал международный фестиваль «Книжная Сибирь». На традиционный сентябрьский форум съехались самые титулованные люди литературного профиля. Приятно просто перечислить имена делегатов со всего СНГ. Сын писателя Виктора Драгунского и старший брат драматурга Ксении Драгунской — прозаик, сценарист филолог, политолог, колумнист Денис Драгунский. Писатель-фантаст, секретарь Союза писателей России, председатель международного Совета по фантастической и приключенческой литературе Виталий Пищенко (бывший «наш», кстати — родившийся в Новосибирске). Поэт, музыкант, перформер, критик, редактор, издатель, основатель издательства «Виноград» Дмитрий Строцев. Взрослый и детский поэт, прозаик, палиндромист Герман Лукомников. Писатель и журналист Тим Скоренко с лекцией о мошеннической чуши вроде иридодиагностики и электропунктуре, регистрации ауры и эниомодуляторов, структуризаторов пространства и корректоров функционального состояния, радиоников и ноокулонов. А еще межрегиональный конкурс «Книга года: Сибирь — Евразия — 2019», насыщенная детская программа!

Год ГПНТБ СО РАН равномерно поделен на шесть крупных фестивалей и пару сотен событий поменьше. Открывает год День российской науки. В 2019-м он был посвящен электричеству. Во всяком случае, когда в темном зале вспыхнули десятки молний на интерактивной выставке «Чудо света, или Страсти по электричеству», шоу затмило другие проекты. Впрочем, не навсегда. Архитектурный продюсер Иван Мазуренко чудно́ рассказывал о вакуумных дирижаблях, несостоявшейся встрече Циолковского с Шуховым и архитектуре будущего на Марсе и на Земле. Краевед Константин Голодяев, тогда еще советник мэра Новосибирска Александр Ложкин, архитекторы и историки склонились над выставкой фотографа Валерия Панова «Беззащитные», чтобы почтить память снесенного дома-коммуны, который официально в 1930-м назывался так: дом для рабочих пищевой и деревообделочной промышленности «Рабочая пятилетка». А потом с жаром рассуждали о сохранении архитектурного наследия Новосибирска. В рамках проекта «Остросюжетный бизнес» в ГПНТБ СО РАН прошла встреча с известным предпринимателем Андреем Бекаревым — за круглым столом расставили все точки над i, от банков и IT до big farm.

Следующее значимое событие в календаре событий — Тотальный диктант. Между прочим, не единственное добровольное испытание, выпадающее на долю посетителей библиотеки. Контрольные проходят по астрономии, алгебре, физике, географии, иностранным языкам. С повинной являются не только студенты и школьники, но и взрослые дяди и особенно — тети. И все же Тотальный стоит особняком. Во-первых, ТД — один из самых значимых новосибирских брендов. Кто не знает экзамен, задачки для которого пишут лучшие умы страны?! Во-вторых, на ТД собирается больше сотни испытуемых только в Большой библиотеке. А по городу таких площадок десятки! В-третьих, «диктатором» в 2019 году в ГПНТБ СО РАН выступил известный предприниматель, основатель сети PRIMETIME COFFEE Антон Горестов.

В рамках федерального проекта для содействия в трудоустройстве и популяризации рабочих профессий в библиотеке устроили встречу работодателей со студентами образовательных учреждений среднего звена. Многие из сотни выпускников прямо в зале имени Бориса Елепова получили работу.

На Библионочи — своего рода новом профессиональном празднике-смотре библиотекарей — замелькали театральные плакаты и афиши из коллекции Художественного музея. Рядом возникли эскизы костюмов к спектаклям «Король Лир» по Шекспиру и «Дядюшкин сон» по Достоевскому новосибирского художника Владимира Авдеева — это библиотека опробовала опыт совместной работы с галереей «Частная коллекция». Из Петербурга в ГПНТБ СО РАН высадился десант — автор книг «Фамилия — руководство по учреждению собственной династии» и «Суверен» Виталий Трофимов-Трофимов прочитал лекцию о генеалогии, создании фамилии и династиях. А предприниматель, «носитель бренда», как он сам себя в шутку называет, Аркадий Пасман вместе с рокером и врачом «в одном флаконе» Игорем Шевченко представил программу «На два голоса спеть», выкристаллизовавшуюся в рамках фестиваля искусств «Сибирская Октава».

Весна заканчивается Городскими днями науки. За ними — море, солнце, отпуск. До всего этого короткого сибирского счастья в библиотеке отметили 90-летие сибирского джаза. Точную дату в документах высмотрел архивариус, продюсер и барабанщик Сергей Беличенко. Он стал не только героем двух фотовыставок, но и лектором-популяризатором истории своего любимого жанра музыки. В рамках проекта «Остросюжетный бизнес» гости библиотеки встретились с основателем «Лиги роботов» Николаем Паком. Чтобы составить карту главных понятий, юристы, инженеры и бизнесмены съехались на презентацию проекта «Линии связи». Героями в нем выступают как раз общественники, деятели культуры и бизнесмены. Каждый рассуждает на одну из четырех тем (иногда они связаны, тогда — на две, три, четыре): свобода, собственность, справедливость, наука. Каждый рассказ сопровождает геометка о месте, где произошло описываемое событие. Это для того, чтобы истории можно было нанести на карту, а по карте проложить маршруты — дороги свободы или дороги справедливости. В результате выходит текстово-географическое событие «три в одном». С одной стороны, это важный сборник определений главных понятий демократического общества, высказанных значимыми людьми своего времени. С другой — увлекательные частные истории, короткий жанр привилегированных жизней. А с третьей — вполне себе функциональный путеводитель по городу, населенному не только памятниками, музеями и ресторанами, но и значимыми, примечательными людьми.

Замыкает «круг» фестиваль Nauka 0+, основу программы которого в прошлом году составили научно-популярные дискуссии — например, о том, как строить карьеру в меняющемся мире профессий. Здесь же прошли фестиваль настольных игр «Твой ход», в рамках которого стартовала городская добровольческая акции «Мусор в обмен на экобилеты», и химическая лабораторная MendeleevLab. А еще осенью прошли фестиваль идей и технологий «Rukami Новосибирск» и невероятно масштабная Первая новосибирская биеннале дизайна и современного искусства…

Библиотека гордится многолетними международными связями. В прошлом году открыли «Международный бульвар» — постоянно действующую книжную коллекцию «Книги на разных языках», в которой представлены книги стран-партнеров ГПНТБ СО РАН, от Японии до Монголии, от Германии до Казахстана. С подачи этого проекта делегация Республики Узбекистан во главе с генеральным консулом страны Юсупом Кабулжановым передали в дар библиотеке более 2000 книг на узбекском языке.

В библиотеке играют в шахматы и в квесты, выставляют андеграундную живопись 1980–2000-х гг. из частных собраний и проводят мастер-классы анималистов, демонстрируют приборы и оборудование для промышленного неразрушающего контроля и соревнуются в скоростной сборке кубика Рубика на чемпионате NSK CubingFest — 2019.

Так было раньше. В этом — високосном 2020 году — будет еще интереснее.

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