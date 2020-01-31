Война и музыка в дебютном фильме Александра Золотухина

Молодой российский режиссер Александр Золотухин, талантливый ученик Александра Сокурова, представит свой полнометражный дебют «Мальчик русский» 4 февраля в новосибирском Центре культуры и отдыха «Победа». После сеанса состоится обсуждение со зрителями, в широкий прокат фильм выйдет 6 февраля.

Мировая премьера «Мальчика русского» состоялась на Берлинском кинофестивале, затем фильм получил диплом гильдии киноведов и кинокритиков на «Кинотавре», национальная российская премия кинокритики и кинопрессы «Белый слон» наградила картину как лучший дебют.

Александр Золотухин родился в 1988 году в Запорожье, в семье военного летчика. Окончил художественную школу. Поступил на экономический факультет Кабардино-Балкарского государственного университета в Нальчике, получил диплом программиста, но тяга к кино оказалась сильнее. В 2010 году Александр поступил в Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения на факультет экранных искусств, а в 2012-м перевелся на уже ставший легендарным режиссерский курс Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете, который и окончил в 2015 году.

«Мальчик русский» — полнометражный дебют Александра Золотухина. По сюжету главный герой фильма, русский солдат Алеша, в первый же день Первой мировой войны лишается зрения, но остается воевать. Теперь он — слухач, вслушивается в невидимое небо через особые раструбы, чтобы раньше всех узнать о приближении вражеской авиации.

«Слух должен стать главным чувством и для зрителя «Мальчика русского», полнометражного дебюта ученика Сокурова Александра Золотухина, показанного в «Форуме» — программе Берлинале, которая ориентирована на молодых кинематографистов. Ведь здесь, по сути, два фильма в одном. На экране они перемежаются, но их звуковые дорожки причудливо переплетаются, никогда не отлепляясь друг от друга окончательно и звуча комментариями друг к другу», — пишет Антон Долин в рецензии на «Медузе».

Тщательно выполненная историческая реконструкция (до дрожи камеры и царапин засвеченной пленки) перемежается с документальными съемками репетиции оркестра «Таврический» под управлением дирижера Михаила Голикова. Нелепый, слабый, простой парнишка, затерянный в большой войне, особенно выразителен на контрасте с современными молодыми музыкантами, пробирающимися сквозь Третий концерт для фортепиано и «Симфонические танцы» Рахманинова.

Сергей Рахманинов создал «Третий концерт для фортепиано с оркестром» в 1909 году, мощь и энергия этого произведения словно предсказывают грядущие потрясения ХХ века. Через три десятилетия, в начале Второй мировой войны, Рахманинов создал «Симфонические танцы», еще более грандиозное по своей энергии произведение. Гениальная музыка Рахманинова, звучащая из сегодняшнего дня, задает киноповествованию Золотухина эпический масштаб.

Фильм Александра Золотухина таким образом вписывается сразу в два актуальных контекста. Прежде всего, Первая мировая теперь, век спустя, все чаще привлекает внимание кинематографистов. Чуть больше года назад появилась документальная реконструкция Питера Джексона «Они никогда не станут старше», а всего через неделю после «Мальчика русского» на российские экраны выйдет масштабное новаторское полотно Сэма Мендеса «1917» — у фильма уже есть «Золотой Глобус» и добрый десяток номинаций на «Оскар».

Но едва ли не более интересен феномен появления целой плеяды ярких, талантливых и очень разных выпускников режиссерского курса Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском университете. Достаточно вспомнить «Тесноту» и «Дылду» Кантемира Балагова, «Глубокие реки» Владимира Битокова (оба режиссера представили свои дебютные картины в «Победе»), «Софичку» Киры Коваленко. И вот — дебют еще одного ученика великого мэтра.

«Поддержка молодого российского кинематографа — одна из наших ключевых задач. Премьера фильма Александра Золотухина состоится в рамках программы дебютов «Первый кадр», раньше к нам уже приезжали режиссеры Кантемир Балагов, Владимир Битоков, Мария Агранович и Александр Лунгин. Надеемся, что талантливый, неординарный по форме и полный гуманизма фильм Александра Золотухина станет ярким прологом большого пути в кинематографе», — комментирует программный директор по событийному кино Центра культуры и отдыха «Победа» Анна Огородникова.

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