По итогам прошедшего года Новосибирская область стала единственным субъектом СФО в двадцатке лидеров национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов. Рейтинг включает в том числе показатель развития государственно-частного партнерства (ГЧП). В профильном рейтинге регионов по уровню развития ГЧП Новосибирская область также в числе лучших: входит в Топ-10 субъектов РФ, занимая 7-е место. Какие условия и проекты позволяют региону занимать лидерские позиции, выяснял «Континент Сибирь».

Как рассказал «Континенту Сибирь» директор Центра развития государственно-частного партнерства Агентства инвестиционного развития Новосибирской области (АИР) Алексей Коваленко, форм взаимодействия бизнеса и власти с использованием этого механизма существует несколько, однако наиболее востребованными можно назвать соглашение о ГЧП или о МЧП (муниципально-частном партнерстве) и концессионное соглашение.

Законодательно эти формы утверждены федеральными законами № 115-ФЗ (концессии) и 224-ФЗ (ГЧП и МЧП). «По принципу действия законы похожи, но есть особенности. Если мы говорим о концессии, объект, который создается или реконструируется, после ввода в эксплуатацию поступает в государственную собственность — региона, муниципалитета или Федерации. По 224-му закону объект поступает в частную собственность, но у инвестора возникает обязательство передать объект в госсобственность по истечении срока соглашения», — пояснил Алексей Коваленко. В качестве примера реализации соглашения о ГЧП в Новосибирской области он назвал строительство семи поликлиник. Инвестор (Седьмая концессионная компания, входящая в ГК «ВИС») будет эксплуатировать поликлиники, обеспечивая техническое обслуживание объектов. Учреждения здравоохранения, которые будут занимать там площади на условиях аренды, обеспечат целевое назначение поликлиник. Что касается концессии, наиболее яркий пример — строительство в Новосибирске четвертого моста (его также реализует ГК «ВИС»). И в формате ГЧП, и в формате концессии инвестор может рассчитывать на финансовое участие государства на этапе создания объекта. В случае с мостом 26,2 млрд рублей составляет федеральный грант, это фактически половина стоимости стройки. Что касается проекта по созданию семи поликлиник, в настоящее время региональный капитальный грант составляет 1,6 млрд рублей. А в январе текущего года новосибирский губернатор Андрей Травников сообщил журналистам о консультациях с Минздравом РФ по вхождению проекта строительства семи поликлиник в федеральную программу и привлечении, как следствие, средств федерального финансирования.

По словам Алексея Коваленко, законодательством определены более 20 направлений инвестиционных проектов, для которых возможно использование механизмов ГЧП. Это энергетика, ЖКХ, транспорт, образование, здравоохранение, IT и так далее. Одной из наиболее перспективных сфер реализации механизмов государственно-частного партнерства в Новосибирской области стало создание и реконструкция спортивных объектов. В качестве удачного примера Алексей Коваленко привел проект строительства спорткомплекса с плавательным бассейном «Фламинго» на Затулинском жилмассиве Кировского района. В советское время там планировался большой спорткомплекс, возведение которого периодически пытались возобновить, в 2018 году было подписано концессионное соглашение с ООО «Спортивные технологии» сроком на 12 лет. Кроме того, он был включен в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации». «Мы одними из первых в стране вошли в этот уникальный проект ГЧП. Это федеральный формат, в котором участвуют три составляющие — муниципальный и областной бюджеты, федеральный бюджет и частные инвестиции», — рассказала «Континенту Сибирь» вице-мэр Новосибирска, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова. Она рассказала, что местные жители неоднократно жаловались на недострой со сваями, где играли дети, и могло произойти ЧП. «Кроме того, комплекс «Фламинго» задумывался как универсальный — ледовая арена, стадион и бассейн. Это большая удача для Кировского района. Вокруг много домов, а бассейна рядом нет, жители постоянно спрашивают, когда откроется. Думаю, в ближайшее время уже будем проводить там соревнования», — добавила Анна Терешкова.

В новом спорткомплексе площадью 4 тыс. кв. м будут два бассейна, зал сухого плавания, трибуны для зрителей. Общий объем инвестиций в строительство спорткомплекса составил 205,7 млн рублей, включая средства концессионера (65,6 млн рублей), а также средства федерального (50 млн рублей), областного (14,4 млн рублей) и городского бюджетов (50 млн рублей). «В нашем партнерстве участвовали и Минспорта РФ, и региональная, и муниципальная власть, и администрация района. Все сработали как одна команда, даже надзорные органы нам помогали. Сегодня вот у нас представители налоговой инспекции были, убедились, что деньги идут на нужное дело, и строительство движется, помогут нам оформить возврат НДС», — рассказал «Континенту Сибирь» генеральный директор ООО «Спортивные технологии» Александр Куроедов. По словам бизнесмена, для многих инвесторов ГЧП пока что новое направление, «приходится рассказывать и доказывать». «С другой стороны, если один раз это прошли, можно и другие проекты развивать», — добавил предприниматель. В феврале инвестор планирует ввести бассейн в эксплуатацию, а на март уже составлено расписание занятий.

На последней сессии Законодательного собрания Новосибирской области глава минэкономразвития области Лев Решетников представил региональный перечень объектов, для которых планируется заключение концессионных соглашений. В перечень вошли два спортивных объекта. Первый проект — крытый тренировочный комплекс для фигуристов и хоккеистов «Сибсельмаш» на улице Пархоменко. Второй — центр единоборств по улице Аникина. Центр развития ГЧП АИР уже разработал для этих проектов инвестиционные концепции. «На самом деле спортивных объектов в регионе, создать или реконструировать которые можно с использованием механизмов ГЧП, гораздо больше, сейчас этим как раз занимается минспорта Новосибирской области совместно с Центром развития ГЧП», — сказал Алексей Коваленко.

«Например, есть проект городской концессии по строительству бассейна по улице Часовой в Советском районе. Объем инвестиций, по предварительным подсчетам, составляет около 190 млн рублей», — рассказал Алексей Коваленко.

«Что касается районов области, там механизмы ГЧП сегодня в полной мере не используются, поскольку часто у муниципалитетов недостаточно ресурсов для «упаковки» проектов. Как раз АИР может в этом помочь, главное — понять потребности», — отмечает генеральный директор АИР Александр Зырянов.

Центр развития государственно-частного партнерства АИР сопровождает проекты на всех этапах реализации: от формирования финансово-экономических и юридических условий реализации проекта до заключения соглашения с публичной стороной. За счет обширной партнерской сети АИР Центр также помогает инвесторам с поиском источников финансирования. АИР активно взаимодействует с банковским сообществом, а с рядом банков заключило соглашения о сотрудничестве.

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