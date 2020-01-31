30 января в Новосибирске прошла встреча участников строительного рынка Сибири и руководителей Сибирского банка ПАО Сбербанк. Участниками мероприятия стали более 50 представителей ведущих строительных компаний Новосибирска и городов Сибири. Среди гостей встречи — маркетолог Игорь Манн и эксперт по управлению прибыльности застройщиков Иван Черемных.

Со стороны правительства Новосибирской области гостей приветствовал глава регионального минстроя Иван Шмидт. «Мы готовы учиться, изменяться и расти — я рад, что мы встретились именно в Новосибирске, потому что нам есть чем гордиться», — отметил министр.

По словам председателя Сибирского банка Татьяны Галкиной, изменения в строительном законодательстве не стали для Сбербанка неожиданностью и проблемой: «Мы давно занимаемся финансированием застройщиков, у нас богатый опыт в этой сфере, и мы активно включились в работу с застройщиками в рамках проектного финансирования и в России, и в Новосибирске. На текущий момент в Новосибирске при поддержке Сбербанка уже строится 16 жилых комплексов, в которых продажа жилья происходит с использованием счетов эскроу».

«Обычно мое имя ассоциируется с поддержкой малого бизнеса, — прокомментировал Игорь Манн, — но здесь я немного в другой роли. Мы работаем с крупнейшими девелоперами, которые занимаются городской застройкой. Именно городской, не коммерческой и не загородной недвижимостью».

Спикерами бизнес-завтрака стали заместитель председателя Сибирского банка — управляющий Новосибирским отделением № 8047 ПАО Сбербанк Игорь Безматерных, который рассказал аудитории про итоги и ключевые тренды на строительном рынке, а также известный российский маркетолог Игорь Манн и эксперт в области повышения прибыльности строительных компаний Иван Черемных, выступавшие с докладом «20 идей для строительной компании, чтобы продавать Дороже, Быстрее и Больше в 2020 году».

«Конечно, с учетом того, что правила финансирования меняются, меняется маркетинг, меняется технология продажи, меняются и сами застройщики, — добавил Игорь Манн. — Мы постараемся затронуть все важные детали: какая планировка поможет сделать жилплощать более ликвидной, как лучше всего организовывать коммерческий блок и какие еще изменения ждут рынок. Я больше чем уверен, что любая компания ищет любую возможность для развития».

«Спрос на проектное финансирование стабильно растет — и не только благодаря новым законам, — подчеркнул Игорь Безматерных. — Число проектов растет, и возможности использовать ПФ тоже увеличиваются».

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