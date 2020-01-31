Основатель сетей New York Pizza и Kuzina Эрик Шогрен приобрел сеть из пяти кофеен Woullet в США. Об этом сообщает финансовый партнер «Кузины» — «Юнисервис капитал».

По сообщению компании, сделка прошла в 2019 году. Эрик Шогрен планирует открыть на базе купленных кофеен кондитерские под брендом Kuzina.

Напомним, что в 2017 году предприниматель приобрел в США известную кондитерскую Baker’s wife с целью реализации проекта по развитию кафе-кондитерских в Миннеаполисе. Baker’s wife — локальный проект, который стал известным благодаря пончикам, которые готовят в пекарне уже почти 40 лет. Эрик Шогрен расширил ассортимент Baker’s wife и внес в меню зерновой кофе и новую выпечку.

Ранее о проектах Эрика Шогрена в США рассказывала топ-менеджер и соучредитель сетей New York Pizza и Kuzina Евгения Головкова на встрече с предпринимателями, организованной «Континентом Сибирь» и школой бизнеса SREDA.

Напомним, что основатель новосибирской сети Travelers Coffee Кристофер Тара-Браун, который ранее также работал в команде Эрика Шогрена в Новосибирске, в настоящее время также работает в США, но не в сфере общепита, а в сфере автодилерского бизнеса.

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