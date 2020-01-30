Как стало известно «Континенту Сибирь», бывший директор по маркетингу и продажам «Брусника.Сибакадемстрой» Динар Зарипов, покинувший компанию в конце 2019 года, занял позицию коммерческого директора Satico Group.

Информацию о своем назначении подтвердил сам Динар Зарипов. Напомним, что в компании «Брусника.Сибакадемстрой» он работал с 2009 по конец 2019 года, пройдя путь от специалиста до директора по маркетингу и продажам. Также он являлся председателем наблюдательного совета «Брусника. Управление домами».

Напомним, что «Брусника» — российская девелоперская компания, которая была основана в 2004 году и специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге. Сегодня «Брусника» строит современное жильё в крупных городах Урала и Сибири, в Москве и Московский области. «Брусника.Сибакадемстрой» (ранее — «Сибакадемстрой») является одним из крупнейших застройщиков Новосибирска, ее основные проекты — «Европейский берег», «Лебедевский», «Дунаевский», Квартал на Декабристов, «Панорама», урбан-виллы на Никитина.

Динар Зарипов не комментирует задачи, которые стоят на посту коммерческого директора Satico Group, но отмечает, что «цель — создавать проекты с разнообразным жильём и коммерческой инфраструктурой, делая их частью города».

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