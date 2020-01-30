4 февраля в 18.00 в ДК «Дом ученых» СО АН рабочего поселка Краснообск стартует проект «Спортсмены Великой Победы», приуроченный к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной Войне.
Стартом проекта станет концерт группы ВДВ «Голубые береты». Проектом «Спортсмены Великой Победы» предусмотрены ряд встреч, мультимедийная передвижная выставка с экспозицией, посвященной спортсменам – героям Войны, конкурс творческих работ для детей и подростков.
В числе почетных гостей мероприятия – первый заместитель Губернатора НСО Юрий Петухов, первый заместитель председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Панферов, министр физической культуры и спорта НСО Сергей Ахапов, главы муниципальных образований Новосибирского района, военнослужащие 41 общевойсковой армии, жители рабочего поселка Краснообск, а так же представители общественных организаций, ветераны боевых действий и ветераны труда, представители МЧС, Росгвардии, полиции, директора школ, общественные деятели.
Программа мероприятия
17.30 – 17.50. Сбор гостей мероприятия.
17.50 – 17.55. Прибытие официальных лиц.
17.55 – 18.00. Пресс подход.
18.00 – 18.20 Торжественная часть.
18.20 – 20.00 Концерт группы ВДВ «Голубые береты»
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