Будут ли строить в центре Новосибирска?

Участков под строительство жилья в центре города катастрофически не хватает. А интерес к квартирам, расположенным по линии метро, стабильно высокий. «Континент Сибирь» узнал, как застройщики, удовлетворяют спрос в условиях ограниченности земельных ресурсов.

Конец экстенсивного развития города

В Новосибирске практически не осталось земли под комплексную жилую застройку. Об этом еще два года назад заявил мэр Анатолий Локоть на круглом столе по территориальной организации местного самоуправления в Законодательном собрании области. Начиная с 2010 года город ежегодно вводит более миллиона квадратных метров жилья, в 2019 году эта цифра составила 1 млн 60 тыс. 239 кв. метров. Мегаполис невольно расползается вширь. При этом транспортные проблемы, которые, казалось бы, должны решаться при расселении жителей по периферии, не решаются, а наоборот, усугубляются.

Как рассказал на одной из встреч с журналистами заместитель мэра — начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев, Генеральный план Новосибирска, над которым специалисты мэрии работали весь прошлый год, предполагает развитие города внутри существующих границ. До 2030 года в планах муниципалитета — активное освоение внутригородских территорий, в частности, занятых ветхим и аварийным фондом.

Где есть крупные строительные площадки?

Результаты принимаемых мэрией мер видны пока лишь в перспективе. А для многих новосибирцев жилищный вопрос требует безотлагательного решения. Как правило, при поиске покупатели сначала обращают внимание на квартиры по линии метро, в зоне высокой транспортной доступности. Появление в этом ареале новых домов для них настоящая удача.

Один из показательных примеров — ЖК «Золотая нива», выросший на месте строительной площадки проекта «Колизей», простоявшей в ожидании владельца почти 10 лет. Участок расположен между станциями метро «Золотая Нива» и «Березовая роща», напротив ТЦ «Сибирский Молл». Алексей Кондратьев еще в прошлом году в разговоре с «Континентом Сибирь» отмечал, насколько важно, что территорией заинтересовался надежный застройщик.

Уже в декабре 2019 года в эксплуатацию была введена первая очередь жилого комплекса. «Это хорошее видимое достижение для всех, кто причастен к строительной сфере», — считает директор агентства недвижимости «Квадротека» Владимир Голованов. По его мнению, когда возведение дома все же доходит до логического конца, это подарок не только для тех, кто приобрел жилье, но и для всего Новосибирска.

Как рассказал изданию представитель СК «СибирьИнвест», участок, на котором расположен жилой комплекс, — большой, для его освоения требовались серьезные инвестиции. Компаний, которые могли бы их привлечь, в Новосибирске не так много. При этом у них должна быть уверенность в том, что проект будет экономически эффективен, и вложенных средств окажется достаточно, чтобы завершить строительство.

«У нас уже был успешный опыт продаж в районе станции метро «Золотая Нива», поэтому мы взялись за рискованный в каком-то смысле проект. Более того, объем площадки позволит разместить рядом с ЖК многофункциональный спортивный комплекс с бассейном. Для компании это интересный опыт и возможность выйти на новый рынок», — отметил представитель застройщика.

Как отмечают эксперты рынка недвижимости, расположение ЖК «Золотая нива» очень удачное. «Интерес понятный: в радиусе 500–700 метров от ЖК представлены супермаркеты крупных ретейлеров, небольшие ТЦ, аптеки, доступен полный спектр услуг. Возле жилого комплекса крупная транспортная развязка: рядом метро, остановка. Автомобилистам тоже удобно, с Кошурникова легко попасть на улицы Фрунзе и Гоголя, а это уже центр города. Молодых родителей обрадует близость детских садиков, школ и поликлиник. В безопасности покупки сомневаться не приходится, застройщик сдает все объекты раньше срока, указанного в проектной декларации», — отметил в разговоре с «Континентом Сибирь» директор по развитию Центрального агентства недвижимости Дмитрий Жуков.

ЖК «Золотая нива» построен с учетом требований к жилью комфорт-класса. Он представляет собой три дома этажностью 16, 23 и 25 этажей. Во всех корпусах будут максимально большие окна и качественно обустроенные общественные зоны. Все здания объединены подземной парковкой, а во дворе можно будет не только поиграть с детьми, но и покататься на роликах — для этого здесь планируются специальные дорожки.

Цены на квартиры в «Золотой ниве» очень долго оставались ниже рыночных. Благодаря большому объему уже сданного и находящегося в продаже жилья застройщик мог себе позволить сдерживать рост цен на строящийся объект максимально долго. Но с увеличением НДС, введением обязательного проектного финансирования и общим спадом в экономике себестоимость строительства выросла, и квартиры в жилом комплексе подорожали. «В данный момент стоимость квартир начинается от 60 тыс. рублей за квадратный метр», — отметили в компании.

От магистрали высотные здания будут отгорожены многофункциональным комплексом с бассейном. В отдельно стоящее трехэтажное здание можно будет попасть как со двора, так и с гостевой парковки, которая расположится непосредственно перед въездом во двор.

Стоимость строительства спортивного центра не заложена в стоимости квартир, комплекс будет самостоятельным объектом, управляемым специально созданной для него компанией. «В районе много небольших фитнес-залов, салонов красоты, дошкольных заведений. Не хватает только достойного бассейна для профессиональных спортсменов. Именно с идеи его создать началось проектирование всего комплекса, включающего SPA и сауну. Возможно, его возведение будет идти параллельно второй и третьей очередям», — уточнил «Континенту Сибирь» представитель компании-застройщика.

Перспективный микрорайон

«Когда возобновляется работа над каким-то проектом или завершается строительство давно ожидаемого объекта, это всегда позитивно влияет на окружающую ситуацию. Территории по линии метро всегда будут очень привлекательными для девелоперов. Плюс комплекс находится между двумя станциями метро», — отметил директор ООО «АПМ-2002», доцент кафедры архитектуры НГУАДИ Игорь Поповский.

«ЖК «Золотая нива» находится не в центре города и не на окраине, — рассуждает в разговоре с «Континентом Сибирь» Владимир Голованов. — Там нет глобальных проблем с трафиком и с социальными объектами. Неудивительно, если в ближайшее время место станет зоной активной застройки. Этот объект стал примером того, как ответственный застройщик может реализовать проект, от которого выигрывают все — горожане, власти и собственно строители».

«Дзержинский район активно застраивается достаточно давно. Только мы уже осваиваем здесь пятый участок, — напоминает представитель «СибирьИнвеста». —

Одним из последних в 2018 году был сдан ЖК «Гринарт» за парком «Березовая роща», еще два дома и жилой комплекс были введены в эксплуатацию ранее. Параллельно с нами строят несколько крупных компаний, и пока свободные площади есть, они не будут останавливаться: две станции метро, большое количество школ и детский садов, крупный молл и всего несколько минут до центра на машине — есть смысл вкладываться в дальнейшее развитие этой территории. Потенциальные инвесторы это хорошо понимают».

Застройщик: ООО «СибирьИнвест»

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте

http://zn-nsk.ru/

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