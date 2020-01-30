Областной совет ветеранов подвел итоги работы за прошедший год, наметил планы на текущий и поддержал инициативу присвоения Новосибирску звания «Город трудовой доблести».

29 января в Законодательном собрании Новосибирской области прошло расширенное совещание Новосибирского областного совета ветеранов. Среди главных итогов прошедшего года, озвученных на совещании – начало реализации в области пилотного проекта по организации ухода за пожилыми людьми, нуждающимися в посторонней помощи. Кроме того, в 2019 году ветеранским организациям удалось подтвердить статус юридических лиц и создать собственные системы бухучета.

«У нас два направления работы, которые нужно поддерживать. Первое — это реализация общественно-полезных услуг в соответствие с указом президента России. Второе – применять субсидии и гранты областного министерства для поддержания работы по патриотическому воспитанию. И, конечно же, ветеранским организациям нужно иметь в виду возможности получения спонсорской поддержки», — отметил председатель Новосибирского областного совета ветеранов Виктор Леонов.

Стоит заметить, что ветеранская организация НСО выступает соисполнителем программ национального проекта «Демография». В рамках нацпроекта действует федеральная программа «Старшее поколение», одно из направлений которой – организация диспансеризации граждан пожилого возраста. В 2019 году, благодаря поддержке депутатов Заксобрания НСО, программа дополнилась новым направлением — по организации долговременного ухода за пожилыми и инвалидами.

В пилотном проекте по организации долговременного ухода приняли участие 10 районов области. Каждый из них получил финансирование на закупку автомобилей и необходимого оборудования для ухода за пожилыми и инвалидами. Часть денежных средств будет направлена на зарплаты сиделками и социальным работникам.

Также в ходе заседания ветераны единогласно поддержали инициативу партии «Единая Россия» о присвоения Новосибирску звания «Город трудовой доблести».

«По традиции, в нашей стране всегда обращаются за советом к старшим, и нам была необходима поддержка инициативы нашими старшими товарищами. Это моральный фактор, который очень важен, – отметил первый заместитель председателя ЗС НСО Андрей Панферов. — На мой взгляд, Новосибирск был обойден вниманием в этом плане, и кроме озвучивания трудового подвига и вклада города в победу, к сожалению, дальше дело не доходило. А ведь мы заслужили это замечательное звание».

Уже в начале февраля по всему городу будут созданы информационные пункты с участием волонтеров, где можно будет проголосовать за присвоение Новосибирску звания «Город трудовой доблести». Также оставить свой голос можно будет на сайте, который создадут специально для этой цели.

«Пусть новосибирцы выскажут свое отношение к истории, к победе. Каждый голос станет необходимым условием приближения реализации инициативы, чтобы Новосибирск стал городом трудовой доблести», — заключил Андрей Панферов.

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