В конце марта от площади Свердлова до площади Калинина на Красном проспект должны заработать в тестовом режиме сеть дополнительных платных парковок.

По информации пресс-центра мэрии г. Новосибирска, с 31 марта 2020 года на Красном проспекте заработают семь платных парковок. Они войдут в сеть муниципальных платных парковок, объединённых автоматизированной информационной системой.

«Мы подходили очень взвешенно к формированию парковочного пространства. Сначала, используя возможности федеральных программ, был отремонтирован Красный проспект и сформированы карманы с учётом того, что в будущем здесь будет организовано платное парковочное пространство. Затем были проведены конкурсные процедуры. Победитель – МБУ «Городской центр организации дорожного движения» (ГЦОДД), который имеет опыт работы в этом направлении, сегодня устанавливает программное обеспечение. На установку и настройку оборудования я даю два месяца и ставлю задачу, чтобы начиная с 31 марта система заработала в тестовом режиме», – отметил мэр Анатолий Локоть.

Всего на Красном проспекте предусмотрено 13 парковок на 431 машино-место, на протяжении от площади Свердлова до площади Калинина. Парковки разделят на две зоны, которые будут отличаться тарифом: чем дальше от центра, тем дешевле. Для обслуживания парковок установят 13 терминалов оплаты с видеоконтролем.

Напомним, в настоящее время в Новосибирске уже функционируют шесть платных парковок в центре города с разным количеством машино-мест: по ул. Ленина, 67 (110 машино-мест), ул. Ленина, 69 (50 машино-мест), ул. Гоголя, 18 (150 машино-мест), ул. Орджоникидзе, 18б (39 машино-мест), Красный проспект, 66 (43 машино-места), Красный проспект, 165 (28 машино-мест).

Стоимость пользования парковками различается. Так, оставить авто на парковках по ул. Ленина, 69 и ул. Ленина, 67 на 30 минут можно бесплатно. Стоимость часа составит 50 рублей, 8 часов – 100 рублей, 24 часа – 200 рублей. Также автовладельцы могут приобрести абонемент на месяц по цене 1500 рублей.

Занять место на парковке по адресу ул. Гоголя, 18 можно на 30 минут бесплатно, стоимость часа составит 50 рублей.

Целый час бесплатно можно пользоваться услугами парковок по ул. Орджоникидзе, 18б, Красному проспекту, 66, ул. Красному проспекту, 165. Далее каждый час парковки стоит для автовладельца 100 рублей.

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