КСП: Число новосибирских обманутых дольщиков продолжает расти

За 5 лет из новосибирского реестра обманутых дольщиков исключено лишь 7,8%, при этом сам реестр продолжает расти. Об этом сообщается в отчете городской контрольной-счетной палаты.

КСП Новосибирска обнародовала итоги проверки работы департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска по завершению строительства проблемных объектов жилищного строительства в 2017-2018 годах. «Количество домов, в которых решены вопросы, уменьшается не значительно», — говорится в отчете. По информации аудиторов, это связано с переносом сроков ввода домов в эксплуатацию. К примеру, в 2018 году из 5 объектов, попавших в «дорожную карту» и планируемых к вводу, введен в эксплуатацию лишь один объект по улице Вертковская, 5/3. Для многих домов сроки не установлены из-за планируемого банкротства застройщиков, «которое может длиться не один год», уточняется в отчете.

Еще одной проблемой, согласно выводам КСП, стал рост реестра обманутых дольщиков. На март 2019 года в нем числилось 1 тыс. 937 граждан, при этом из них в домах, расположенных на территории города статус обманутых дольщиков имели 1 тыс. 791 человек. За пять лет из реестра было исключено 140 граждан — 7,8% от общего количества. «Анализ численности граждан показал, что в него ежегодно включается больше граждан, чем исключается, как результат, численность ежегодно увеличивается», — говорится в отчете. Темпы ввода «проблемных» домов проверяющие оценили, как низкие. За два года были решены вопросы по 5 домам. «Если в плане-графике «Дорожной карты» Новосибирска по состоянию на 20 марта 2019 года числится 47 объектов, для решения всех вопросов по «проблемным» домам при существующем темпе их разрешения потребуется около 9 лет», — резюмировали аудиторы.

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