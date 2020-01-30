Почему глава Красноярского краевого комитета КПРФ Петр Медведев отстранен от должности?

ЦК КПРФ распустило красноярское бюро крайкома и отстранило руководителя регионального отделения. Этому предшествовал конфликт в краевой организации с отставкой лидера фракции в ЗС и исключением ряда функционеров. Эксперты полагают, что от нового руководства не стоит ждать более радикальной позиции в политических вопросах, но улучшить электоральные шансы партии оно способно.

Глава Красноярского краевого комитета КПРФ Петр Медведев отстранен от должности. Такое решение принято на заседании президиума ЦК партии. Главе красноярских коммунистов вменялось в вину слабая организационная и кадровая работа, низкие результаты на выборах, невысокая протестная активность. Исполнять обязанности главы регионального отделения теперь будет депутат Законодательного собрания Андрей Новак.

Помимо этого, ЦК принял решение о роспуске бюро крайкома.

Интересно, что на сайте КПРФ единственным описанием этих событий стала фраза «Президиум принял Постановление, нацеленное на оздоровление ситуации в Красноярском краевым отделении КПРФ».

При этом известно, что на заседании президиума сам Медведев не присутствовал.

О конфликте внутри регионального отделения стало известно в конце декабря. Депутаты фракции КПРФ в Законодательном собрании (которая состоит из 4 человек) большинством голосов приняли решение об отстранении Петра Медведева с поста лидера парламентского объединения. Причиной было названо внесение им поправок к закону «О рекламе» без согласования с фракцией, но на ее официальном бланке. Новым руководителем был избран депутат Александр Бойченко. А Андрей Новак сохранил пост заместителя.

«Грубо говоря, Медведев, прикрываясь фракцией, пытался провернуть свои дела. В итоге мы срочно собрались в перерыве заседания фракции и лишили Медведева должности руководителя. У нас есть понимание, зачем Петр Петрович так поступил. Мы считаем, что такой поступок недостоин лидера фракции КПРФ. Более того, не достойно депутата», — прокомментировал тогда решение Александр Бойченко.

На решение коллег Медведев ответил решением бюро крайкома с осуждением всех проголосовавших за его отставку депутатов — Андрея Новака, Александра Бойченко, Евгения Козина. В постановлении за подписью самого Медведева парламентариям рекомендовано пересмотреть свое решение.

В установленный срок до 17 января реакции не последовало, и бюро крайкома начало рассматривать персональные дела депутатов и даже успело принять решение об исключении из партии Александра Бойченко и Евгения Козина. Рассматривать дело Андрея Новака не стали, по имеющейся информации, в связи с тем, что бюро крайкома не имело достаточных полномочий, ведь последний является членом ЦК.

Однако уже через несколько часов состоялось заседание президиума ЦК, которое приняло решение не только об отстранении Медведева и роспуске бюро, но и об освобождении от должности секретаря по организационной работе Ирины Ковалевой, участвовавшей в процессе исключения депутатов из партии.

Политолог Сергей Комарицын полагает, что отстранение Медведева является следствием внутренних противоречий в партии, в том числе и на федеральном уровне и обратил внимание, что решение было поддержано многими в руководстве ЦК.

«Петр Медведев устраивал в свое время и федеральное руководство партии, и региональные власти. Через него можно было решать такие вопросы, как делегирование в Госдуму по региональному списку предпринимателей Михаила Берулаву и Ваху Агаева, которые ничего общего не имели с краем. При этом краевая партоганизация политически совсем сошла с дистанции. Даже тот протестный потенциал, который был подарен, например, пенсионной реформой, так и не был использован. Позиции партия теряла во многих регионах, но в той же соседней Иркутской области партийное отделение смогло сохранить дееспособную структуру. Новое руководство тоже нельзя назвать независимым или неспособным к компромиссам, но у него все же есть шанс использовать нынешний протестный потенциал и провести в Госдуму 2-3 человек от края — вполне подъемная задача в нынешних условиях. Понятно, что кто-то из них будет договорной, но в списке на проходных местах может быть и кто-то из нового руководства фракции. И не исключено, что ради этого и был инициирован весь процесс со смещением Медведева», — рассуждает политолог.

Весной нынешнего года должна состояться краевая партийная конференция КПРФ, однако, уверен Комарицын, влияния на происходящие процессы она уже иметь не будет.

«Раннее заседания организовывались Медведевым по спискам своих знакомых и проходили по его сценарию. Теперь будет то же самое, но под руководством Новака», — предполагает эксперт.

Политическую карьеру Медведева можно «с большой долей вероятности считать законченной», предполагает Комарицын. Кроме того, политолог считает, что громкие события в КПРФ хоть и связаны с приближением выборов в Государственную Думу, но являются скорее исключением на красноярском политическом ландшафте. Ожидать существенных подвижек в других парламентских партиях не стоит, поскольку «в ЛДПР нет смысла во внутренней борьбе, потому что там все решает один человек, а «Справедливая Россия» находится в коматозном состоянии».

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