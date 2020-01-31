В январе 2020 года наибольший интерес аудитории портала вызвали следующие публикации:

Пять самых читаемых материалов месяца

В районах Новосибирской области продолжается смена глав

В администрации Мошковского района произошла смена руководства. Не исключено, что в предвыборный год глав могут поменять Коченевский и Барабинский районы Новосибирской области. Один из обсуждаемых сценариев: предложение стать руководителем Барабинской администрации может получить действующий депутат Заксобрания от КПРФ Евгений Гутов, у которого богатая история взаимоотношений с «Единой Россией».

Продажи смартфонов падают, но в России нашли, чем их заменить

Пока во всем мире продажи мобильных гаджетов падали, российские ретейлеры раз за разом отчитывались о росте. Сначала за счет простых, но все же «умных» устройств, заменивших классические мобильные телефоны, затем — за счет тех, кто менял «пробные смартфоны» на что-то более функциональное. Потом — за счет тех, кто предпочитал мобильный Интернет стационарному. Но в 2019 году рост уперся в потолок. Можно ли найти новый путь роста или российский рынок следом за мировым ждут стагнация и спад? «Континент Сибирь» попробовал в этом разобраться.

Риэлторы сравнили цены на жилье в Новосибирске, США, Германии и Японии

Новосибирские риэлторы сравнили среднюю цену жилья в схожих по численности населения и уровню развития городах Германии, США и Японии.

Крупный омский ритейлер Виктор Шкуренко купил дистрибьюторскую компанию в Новосибирске

Омский торговый дом Шкуренко купил компанию ООО ТД «АБК – Новая Сибирь», одного из крупных игроков сибирского рынка оптовой и розничной торговли бытовой химией. Информацию об этом подтвердил «Континенту Сибирь» сам Виктор Шкуренко. На сегодня на территории Новосибирской области уже работают магазины «Низкоцен», принадлежащие предпринимателю, а в 2019 году на рынок громко вышла сеть кофеен Skuratov Coffee, инвестором которой он является.

Новосибирских парламентариев возмутил финансовый беспорядок в центре развития промышленности и предпринимательства

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области инициируют обращение к губернатору Андрею Травникову с просьбой принять решение о дальнейшей судьбе «Новосибирского областного центра развития промышленности и предпринимательства» (НОЦРПП). Поводом стала проверка региональной КСП, которая выявила многочисленные нарушения в работе госпредприятия. Свою позицию по НОЦРПП огласил и губернатор Новосибирской области Андрей Травников, заверив, что закрывать центр развития промышленности и предпринимательства не планируется.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.