29 января прошло техническое открытие кафе здорового питания «Гречка» в ТРЦ «Галерея-Новосибирск».

Это уже второе заведение сети. Первое открылось в марте 2019 года на улице Кирова в здании БЦ «Оксид», где в том числе располагается батутный центр Coober и центр скалолазания Panorama. Заведение в «Галерее» запустили франчайзинговые партнеры «Гречки».

«В сравнении с заведением на Кирова здесь больше площадь (138 кв.м. против 100 кв.м.), более качественный интерьер, идеальная с точки зрения работы кухня», — пояснил основатель сети Александр Мартынов. Также новое заведение отличает более высокая сумма инвестиций (в первую «Гречку» было вложено более 3 млн рублей — «КС»). По словам Александра Мартынова, «Гречка» в «Галерее» потребовала 4 месяца согласований и 2 месяца стройки.

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Средний чек ресторана составляет 500-600 рублей. Предполагается, что здесь можно будет и перекусить на бегу, и основательно позавтракать, пообедать или поужинать. Меню «Гречки» претерпело значительные изменения в начале 2020 года. Одним из основных блюд стали так называемые боулы. Как поясняют в самой «Гречке», боул — это тарелка, обычная глубокая суповая миска, наполнение которой можно сформировать под себя по принципу конструктора или воспользоваться рекомендуемыми сочетаниями. На тарелке могут быть 8 видов мяса, птицы, рыбы и морепродуктов, 6 видов гарнира, 5 видов овощей, 10 видов соуса и ещё более 20 видов добавок. В «Гречке» отмечают, что боулы можно считать главным трендом здорового питания сегодня. В заведении также представлена линейка ПП-десертов собственного приготовления.

В планах команды «Гречки» — дальнейшее развитие проекта, популяризация здорового питания, продажа франшизы и запуск доставки рационов.

Заведение запустилось на площадке, где ранее планировала открываться сеть кофеен PRIMETIME COFFEE. На этом же этаже располагаются кофейня Travelers Coffee, “Чашка кофе» и ресторан «Соль и перец». Ключевым арендатором этажа являлся кинотеатр «Люксор», который был закрыт в ноябре 2019 года. Предполагается, что его площади займет сеть кинотеатров «Каро», однако пока о сроках запуска не сообщается. ⠀

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