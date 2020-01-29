Необходимые меры предосторожности в связи с риском распространения коронавируса приняты в Новосибирской области. Специалисты областного министерства здравоохранения и управления Роспотребнадзора рассказали о том, что сделано для профилактики распространения вируса в регионе.

На пресс-конференции 29 января представители областного министерства здравоохранения и управления Роспотребнадзора по НСО рассказали о мерах, принятых для профилактики распространения коронавируса из Китая в Новосибирской области. А также дали советы жителям, как избежать заражения.

По словам специалистов, в регионе на данный момент не выявлено пациентов с коронавирусом.

«Медицинские организации Новосибирской области в полном объеме обеспечены дезинфицирующими средствами, лекарственными препаратами, масками, расходными материалами. Все необходимые рекомендации доведены до специалистов в поликлиниках. Профилактические меры принимаются в таком же порядке, как при ОРВИ и гриппе. В целом, можно с уверенностью сказать, что поводов для беспокойства нет», – подчеркнула главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

По словам заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лады Самойловой, для недопущения распространения вируса был усилен контроль в аэропорту Толмачёво. Осмотрено около 60 рейсов из Китая. Пассажиров с признаками заболевания не выявлено.

Для бытовой профилактики жителям Новосибирской области рекомендовали принимать те же меры, что и при профилактике ОРВИ и гриппа: регулярно мыть руки, полноценно питаться, избегать большого скопления народа, заниматься физическими нагрузками, проветривать помещения и регулярно проводить влажную уборку.

При появлении недомогания после возвращения из стран распространения коронавируса рекомендовано срочно обратиться к врачам.

Напомним, что Новосибирский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в настоящее время уже приступил к разработке двух вакцин против коронавируса.

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