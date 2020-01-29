Директором операционного офиса Райффайзенбанка в Томской области стала Наталия Мегиль. Она будет отвечать за два региона – Кемеровскую область, где уже является директором, и Томскую область. Богдан Шкуро, занимавший должность директора в Томске, принял решение развивать карьеру вне банка.

Как отмечают в пресс-службе банка, перед директором двух его подразделений стоят задачи по реализации стратегии банка в области расширения клиентской базы, повышения лояльности клиентов банка и в эффективном увеличении продаж. Наталия Мегиль будет заниматься развитием розничного и корпоративного бизнесов в Томске и Кемерове. В зону ее ответственности войдет работа с малыми и средними компаниями, премиальными клиентами в этих регионах.

«За три года работы в Райффайзенбанке Наталия проявила себя как успешный руководитель. Команда кемеровского отделения, которая находилась под ее управлением, неизменно показывала высокие результаты. Кемерово был объявлен лучшим городом нашей сети по динамике роста. Теперь перед Наталией стоят еще более амбициозные задачи. Для нее управление двумя соседними регионами стало новой ступенью в карьере. Мы рассчитываем, что ее опыт и профессионализм позволят успешно реализовывать стратегию банка, ориентированную на высокую эффективность бизнеса и в Томске», – отметила директор Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка Эльвира Емец.

Наталия Мегиль окончила Кемеровский государственный университет по специальности «Менеджмент организации». В 1995 году началась ее карьера в банковской отрасли в АКБ Кузбасспромбанк. Более 9 лет она работала в Сибакадембанке, (переименован в УРСА Банк), пройдя путь от специалиста до начальника управления. В 2008 году назначена заместителем управляющего по корпоративно — инвестиционному бизнесу в Кемеровской области ОАО «МДМ Банк». Следующим этапом стала должность управляющего операционным офисом «Кемеровский» Глобэксбанк, далее – заместителя управляющего филиалом Банк ЗЕНИТ в Кемерово. До последнего назначения с 2017 года она отвечала за бизнес Райффайзенбанка на Кузбассе.

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