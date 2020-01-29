Депутат совета депутатов Новосибирска Сергей Сухоруков написал заявление в региональную прокуратуру, в котором призвал принять меры к недопущению в городе концерта певца Элджея. Само мероприятие намечено на март 2020 года в новосибирском Экспоцентре.

В заявлении Сергея Сухорукова на имя прокурора Новосибирской области Якова Хорошева говорится о том, что содержимое текстов Элджея не соответствует нормам морали и нравственности. «Тексты пропогандируют употребление психотропных веществ и алкоголя, суицидальное поведение, распущенность, жестокость и все это с обилием ненормативной лексики», — говорится в обращении.

«Если вы посчитаете содержание текстов нарушающим нормы законодательства и общественной нравственности, прошу применить меры к недопущения проведения данного зрелищного мероприятия на территории города», — заключает депутат.

Напомним, что ранее УФАС по Новосибирской области уже штрафовало музыканта по факту проведения его концерта в амрте 2019 года. В частности рэпера признавали нарушившим законодательство о рекламе. Эксперты признали, что в песнях Элджея действительно содержится нецензурная лексика. Список песен и фрагменты с образцами этой лексики указаны в решении УФАС. «В содержании песен исполнителя содержится нецензурная брань; пропаганда алкоголя, наркотических средств; побуждение к совершению противоправных действий, способных причинить вред здоровью и развитию детей, а также прочая информация, являющаяся запрещенной для распространения среди детей», — указывалось в документе. В отношении Элджея в ноябре 2019 года было возбуждено административное производство.

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