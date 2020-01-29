Региональное отделение партии «Единая Россия» обратилось в Законодательное Собрание Новосибирской области с предложением о рассмотрении на сессии Заксобрания инициативы о присвоении Новосибирску почетного звания «Город трудовой доблести».

Первый заместитель cекретаря новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров в письме к председателю Законодательного собрания Андрею Шимкиву предложил внести в повестку сессии регионального парламента вопрос о присвоении Новосибирску почетного звания «Город трудовой доблести».

«Новосибирское региональное отделение партии «Единая Россия» обращается к Вам с инициативой о присвоении городу Новосибирску почетного звания «Город трудовой доблести», – говорится в обращении к Андрею Шимкиву. – В связи с рассмотрением Федеральным Собранием РФ проекта федерального закона № 861560-7 «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести» прошу Вас внести в повестку ближайшей сессии Законодательного Собрания Новосибирской области вопрос о поддержке инициативы Новосибирского регионального отделения Партии «Единая Россия».

Комментируя полученное обращение, председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив напомнил, что законопроект о городах трудовой доблести внесен в Государственную думу президентом России. «Сейчас наши коллеги в Государственной думе готовятся к его принятию во втором чтении, а мы в Законодательном собрании уже получили предложение от регионального отделения партии «Единая Россия» внести вопрос о присвоении Новосибирску звания «Город трудовой доблести» в повестку ближайшей сессии, – отметил Андрей Шимкив. – Могу совершенно точно гарантировать – и в повестку вопрос будет внесен, и поддержан будет всеми фракциями единогласно. Уверен, не только мои коллеги-депутаты, но и все новосибирцы, от мала до велика, поддержат идею присвоения такого звания родному городу. Новосибирск заслужил его своим трудовым героизмом, обеспечивая армию хлебом, снарядами, самолетами, обмундированием… Об этом знает в Новосибирске каждый житель, и будут знать многие поколения наперед, живя в городе Новосибирске, — «Городе трудовой доблести».

Со спикером регионального парламента солидарны депутаты. «Не представляю, что сможет найтись хоть один человек, который не поддержит это решение, кто бы высказался против подвига своих отцов и дедов, — отметил Валентин Сичкарев. – Все необходимые процедурные вопросы необходимо решать очень быстро, чтобы Новосибирск получил это почетное звание к 9 мая. И мы бы поздравляли ветеранов с юбилеем Победы, смогли бы поздравить их и с этим почетным званием: это заслуга всех ветеранов».

«Думаю, голосование будет единогласным, – уверен депутат регионального парламента Дмитрий Козловский. – И не важно, в какой фракции состоит депутат. Законодательное Собрание единогласно поддержит эту инициативу. Потому что у каждого из нас есть родители, есть бабушки и дедушки, которые работали во время Великой Отечественной войны, не жалея себя в три смены и дети работали и голодали, поэтому, благодаря трудовой доблести наших родителей и дедов как раз и была достигнута эта Великая Победа».

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