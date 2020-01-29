По итогам 2019 года мобильные группами Алтайской, Новосибирской и Омской таможен перехватили и вернули в Казахстан 41,4 тыс. тонн товаров, ввезенных с нарушением требований российского законодательства. Для сравнения, в 2018 году ими было перехвачено в полтора раза меньше нелегальных грузов – около 27,7 тыс. тонн).

Основная масса нарушений пришлась на ввоз продуктов питания и товаров народного потребления, в том числе в рамках контрсанкций. Всего, по данным таможни, было задержано 170 тонн «санкционных» продуктов, которые затем были уничтожены представителями Россельхозназора.

Всего в 2019 году мобильные группы Сибирского таможенного управления остановили и проверили более 23 тысяч транспортных средств, пересекавших казахстанскую границу. Было выявлено более 44,7 тыс. тонн товаров с нарушениями, возбуждено 246 дел об административных правонарушениях и 33 уголовных дела. В том числе 15 дел по ч. 1 ст. 180 УК РФ (Незаконное использование чужого товарного знака).

Также таможенники выявили и пресекли 142 нарушения, связанные с вывозом из России в Казахстан лесо- и пиломатериалов (напомним, что осень 2019 года отметилась рекордным количеством выявленных нарушений в этой области). Общий вес древесных материалов, которые пытались вывести нелегально, составил 2,68 тыс. тонн.

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