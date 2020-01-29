Арбитраж отказался банкротить экс-главу новосибирского «Тяжстанкогидропресса»

Арбитражный суд Новосибирской области оставил без рассмотрения иск «Сбербанка», требовавшего признать несостоятельным бывшего гендиректора «Тяжстанкогидропресса» Николая Степакина.

Банкротства Николая Степакина в арбитраже требуют «Сбербанк» и «БКС Банк». Причина – поручительство бизнесмена по кредитной линии, открытой «Сбербанком» возглавляемому Николаем Степакиным ООО «Стиллайн». По данным финансового института, долг по кредиту составляет около 100 млн рублей. «Заемщик ненадлежащим образом выполнил свои обязательства по погашению задолженности…в связи с чем должнику Степакину Н.А. были направлены требования о необходимости гашения просроченной задолженности, которые до настоящего времени не исполнены», — говорится в заявлении банка.

Тем не менее, арбитражный суд отклонил требование истца, поскольку решение суда о взыскании с Николая Степакина долга на основании договора поручительства сейчас обжалуется бизнесменом и в законную силу не вступило. Напомним, «Сбербанк» в октябре минувшего года подал два иска к «Стиллайну»: о банкротстве и о вступлении в дело о банкротстве. Речь идет об иске «БКС Банка», потребовавшего признать несостоятельными как «Стиллайн», так и самого владельца предприятия. Сумма исковых требований «БКС Банка» составляет около 887 млн рублей. Ранее Совет директоров ПАО «Тяжстанкогидропресс» принял решение о сложении полномочий генерального директора Николая Степакина, завод возглавил занимавший до этого пост исполнительного директора предприятия Владимир Бирюков.

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