Уборка снега в Новосибирске
В мэрии Новосибирска назвали улицы, которые в ближайшее время очистят от снега
В Новосибирске ввели режим ЧС из-за погодных условий
С улиц Новосибирска вывезено более 700 тысяч кубометров снега
Дороги Новосибирской области в праздники чистят почти 1000 снегоуборочных машин
Мэрия Новосибирска выделит 110 миллионов рублей на борьбу с гололёдом
Зима на носу: ждать ли коллапса на дорогах?
Мэрия Новосибирска планирует закупить снегоуборочную технику на 498 млн руб
Более 53 тыс кубометров снега вывезено с городских дорог за выходные
Более ста организаций Новосибирска согласились самостоятельно содержать парковки возле своих офисов
Крупные предприятия Новосибирска подключились к уборке снега с улиц города
За сутки с дорог Новосибирска вывезено больше 24 тыс кубометров снега
Бюджетных средств хватает, чтобы убрать снег в частном секторе Новосибирска раз за зиму
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