Уборка снега в Новосибирске

Уборка снега в Новосибирске

В мэрии Новосибирска назвали улицы, которые в ближайшее время очистят от снега

Новости
Марина Цурмаст
 
Уборка снега в Новосибирске ведется круглосуточно. За минувшие сутки дорожно-эксплуатационными учреждениями города вывезено более 17 тысяч кубометров снега. За прошедшие сутки на улицах Новосибирска работали 207 единиц снегоуборочной техники в дневную смену и 286 -...
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В Новосибирске ввели режим ЧС из-за погодных условий

Новости
Марина Цурмаст
 
Уборочная техника не справляется с количеством выпавшего снега. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал распоряжение о режиме чрезвычайной ситуации в городе. Согласно распоряжению мэра города Новосибирска,...
Уборка снега

С улиц Новосибирска вывезено более 700 тысяч кубометров снега

Власть
Анна Сугатова
 
За минувшие выходные с улиц Новосибирска вывезли 30 тысяч кубометров снега. Всего с начала зимнего периода вывезено более 700 тысяч кубометров. По сообщению пресс-службы, в...

Дороги Новосибирской области в праздники чистят почти 1000 снегоуборочных машин

Новости
Жанна Гладкова
 
Сегодня министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский проконтролировал работу подрядчиков на автодороге Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий в Тогучинском районе. В ходе инспекционной поездки, сообщает...
Роман Дронов

Мэрия Новосибирска выделит 110 миллионов рублей на борьбу с гололёдом

Власть
Иван Стагис
 
Руководитель департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов 1 ноября отчитался перед мэром города Анатолием Локтем о том, как идёт уборка улиц...
Уборка снега

Зима на носу: ждать ли коллапса на дорогах?

Власть
Илья Кудинов
 
Во второй половине осени в Новосибирске случился первый серьезный снегопад в этом году. Утром 25 октября на дорогах образовалась гололедица. Город встал в 8-9-балльных...
уборка снега в Новосибирске

Мэрия Новосибирска планирует закупить снегоуборочную технику на 498 млн руб

Новости
Марина Вдовик
 
На заседании комиссии по городскому хозяйству новосибирского горсовета начальник управления благоустройства мэрии Юрий Сердюк сообщил о планах по закупке 49 единиц техники для нужд...
Уборка снега в Новосибирске

Более 53 тыс кубометров снега вывезено с городских дорог за выходные

Новости
Юлия Медведева
 
За два выходных дня силами ДЭУ города и подрядных организаций с улиц Новосибирска вывезено 53,7 кубометров снега, рассыпано 580 тонн пескосоляной смеси. По сообщению департамента...
снег

Более ста организаций Новосибирска согласились самостоятельно содержать парковки возле своих офисов

Новости
Марина Вдовик
 
Как выяснил «КС», администрациями районов Новосибирска заключено 104 соглашения с коммерческими организациями города о содержании мест для стоянки транспортных средств. О том, что подобные соглашения...
снег

Крупные предприятия Новосибирска подключились к уборке снега с улиц города

Новости
Марина Вдовик
 
Новосибирский метрополитен, Западно-Сибирская железная дорога, СИБЭКО и другие организации занялись расчисткой прилежащих к своим офисам территорий и соседних улиц. Так, АО «СИБЭКО» очистит от снега...
Уборка снега

За сутки с дорог Новосибирска вывезено больше 24 тыс кубометров снега

Новости
Марина Вдовик
 
Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, за минувшие сутки с улиц города вывезено 24 757 кубометров снега. На дороги высыпано 1 214 тонн пескосоляной смеси....
уборка снега в Новосибирске

Бюджетных средств хватает, чтобы убрать снег в частном секторе Новосибирска раз за зиму

Власть
Елена Аникина
 
В 2017 году в городском бюджете денег на уборку снега заложено больше , чем в 2016. Но новосибирский депутат попросил рассмотреть возможность еще увеличить...

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