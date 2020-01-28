Уборка снега в Новосибирске ведется круглосуточно. За минувшие сутки дорожно-эксплуатационными учреждениями города вывезено более 17 тысяч кубометров снега.

За прошедшие сутки на улицах Новосибирска работали 207 единиц снегоуборочной техники в дневную смену и 286 — в ночную смену. Также дополнительно было задействовано 68 единиц самосвальной техники для вывоза снега с улиц города.

Всего за последние сутки из города было вывезено более 17 тысяч кубометров снега. На проезжую часть высыпано 605 тонн отсева дробления горных пород и 18 тонн реагента «Бионорд».

Сегодня, 28 января, в дневную смену вышла 191 единица снегоуборочной техники. Снег убирают с улиц Ипподромской, Железнодорожной, Дуси Ковальчук, Кошурникова, Бориса Богаткова, Станиславского, Покрышкина, Титова, Мира, Петухова, Оловозаводской, Саввы Кожевникова, Аксенова, Первомайской, Молодости, Лесосечной, Ильича, Российской, академика Ржанова, Ионосферной, Объединения, Рассветной, Земнухова, Учительской, Котовского, Пермитина, Сибиряков Гвардейцев, Рощинской, Черносельской, проспекта Энергетиков, Бердского шоссе и других магистральных и второстепенных улиц города.

Однако новосибирцы по-прежнему продолжают жаловаться на ненадлежащую уборку снега в городе. Так, например, недовольство горожан вызывает массовый сброс снега у культурного центра «Сибирь-Хоккайдо» в Новосибирске.

«Грузовики, которые ездят по ночам и мешают спать жителям близлежащих домов. Это длится уже больше, чем месяц. Свалка снега в центре города. Теперь засыпанная дорожка до «Хоккайдо» и налоговой, людям просто приходится пробираться через эти сугробы. Ладно, для людей, которые идут на работу это такая лёгкая утренняя зарядка. Но что делать мамам с колясками, которые ездят в «Хоккайдо»? Выходить на дорогу и создавать аварийную ситуацию и риск себе и ребенку?», — задается вопросом у себя в соцсетях начальник сектора торгового маркетинга Сибирского банка Сбербанка Мария Гавриленко.

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