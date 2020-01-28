В реконструкцию элеватора в Новосибирской области вложат 1,2 млрд рублей

Совет по инвестициям Новосибирской области во вторник поддержал проект реконструкции элеваторного комплекса в Купино, которым займется владелец «Купинского элеватора», московская компания «Трансхимэкспорт».

Проект реконструкции элеватора на инвестсовете представил руководитель финансово-экономической службы «Трансхимэкспорта» Владимир Тарасов. По словам представителя компании, суммарная мощность хранения элеватора после реализации проекта составит 165 тыс. т зерновых. Инвестиции в проект – более 1 млрд 237 млн рублей. Владимир Тарасов подчеркнул, что вложения планируются исключительно за счет средств инвестора, без привлечения кредитов. Реконструкция пройдет в три этапа, выход на проектную мощность запланирован на 2023 год.

Срок окупаемости проекта без господдержки инвесторы оценивают более, чем в 21 год. «Проект немаржинальный и для бизнеса невыгодный», — пояснил Владимир Тарасов, отметив, что от реализации проекта выиграет экономика самого Купинского района. В будущем «Трансхимэкспорт» планирует также построить в районе маслоэкстракционный завод с проектной мощностью 500 т в сутки. От инвестсовета инвесторы ждали одобрения и помощи в решении инфраструктурных проблем. Их оказалось немало: нужно реконструировать подстанцию в Купино с увеличением мощности до 10 МВт, построить очистные сооружения, реконструировать железнодорожную станцию, заасфальтировать грунтовую дорогу, увеличить земельный участок «Купинского элеватора» и так далее, вплоть до организации в Купино устойчивой сотовой связи. «Проект понятный, но эта инфраструктура вряд ли будет построена за три года, это долго и требует значительных инвестиций», — заметил губернатор Андрей Травников. Представитель «Трансхимэкспорта» согласился, после чего инвестсовет поддержал проект.

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