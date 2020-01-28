Администрации Мошковского района Новосибирской области представили будущего ио главы

Елена Аникина
 
Сергей Субботин (справа)

Единоросс Сергей Субботин уже представлен сотрудникам администрации Мошковского района Новосибирской области как будущий исполняющий обязанности руководителя. Сергей Евстифеев официально оставит пост после выступления с отчетом.

В понедельник, 27 января, Сергей Субботин был представлен аппарату Мошковского района как потенциальный преемник нынешнего главы. Сергей Евстифеев в ближайшее время покинет пост руководителя территории.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что решение уже принято. На следующей неделе Сергей Евстифеев выступит с отчетом, после чего, вероятно, официально объявит об увольнении. Исполняющим обязанности станет Сергей Субботин, как один из заместителей главы района.

Сергей Евстифеев возглавляет Мошковский район с 2011 года. В прошлом году в его доме и в здании Мошковского психоневрологического интерната, которым руководит супруга Евстифеева, прошли обыски.

В 2018 Сергей Субботин претендовал на пост главы Новосибирского района, потом отказался от соперничества с Александром Соболевским, одобренным губернатором. До недавнего времени он был его первым замом, а после увольнения с этого поста Александра Соболевского стал сотрудником правительства Новосибирской области.

Не исключено, что в предвыборный год глав могут поменять Коченевский и Барабинский районы Новосибирской области. Один из обсуждаемых сценариев: предложение стать руководителем Барабинской администрации может получить действующий депутат Заксобрания от КПРФ Евгений Гутов,  у которого богатая история взаимоотношений с «Единой Россией».

Напомним, прямые выборы глав муниципальных образований практически по всей Новосибирской области отменены в 2015 году. Кандидаты проходят конкурсный отбор.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  