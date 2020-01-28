Единоросс Сергей Субботин уже представлен сотрудникам администрации Мошковского района Новосибирской области как будущий исполняющий обязанности руководителя. Сергей Евстифеев официально оставит пост после выступления с отчетом.

В понедельник, 27 января, Сергей Субботин был представлен аппарату Мошковского района как потенциальный преемник нынешнего главы. Сергей Евстифеев в ближайшее время покинет пост руководителя территории.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что решение уже принято. На следующей неделе Сергей Евстифеев выступит с отчетом, после чего, вероятно, официально объявит об увольнении. Исполняющим обязанности станет Сергей Субботин, как один из заместителей главы района.

Сергей Евстифеев возглавляет Мошковский район с 2011 года. В прошлом году в его доме и в здании Мошковского психоневрологического интерната, которым руководит супруга Евстифеева, прошли обыски.

В 2018 Сергей Субботин претендовал на пост главы Новосибирского района, потом отказался от соперничества с Александром Соболевским, одобренным губернатором. До недавнего времени он был его первым замом, а после увольнения с этого поста Александра Соболевского стал сотрудником правительства Новосибирской области.

Не исключено, что в предвыборный год глав могут поменять Коченевский и Барабинский районы Новосибирской области. Один из обсуждаемых сценариев: предложение стать руководителем Барабинской администрации может получить действующий депутат Заксобрания от КПРФ Евгений Гутов, у которого богатая история взаимоотношений с «Единой Россией».

Напомним, прямые выборы глав муниципальных образований практически по всей Новосибирской области отменены в 2015 году. Кандидаты проходят конкурсный отбор.

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