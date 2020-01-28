На первой в новом году сессии депутаты Законодательного собрания Новосибирской области (ЗС НСО) выслушали отчет губернатора о работе правительства за 2019 год, согласовали список концессий и приняли в первом чтении поправки к закону о публичных мероприятиях.

В ходе 50-й сессии Законодательного собрания Новосибирской области, прошедшей 23 января, губернатор Андрей Травников представил депутатам отчет об итогах работы правительства Новосибирской области за 2019 год.

Глава области сделал особый акцент на том, что в 2019 году Новосибирская область начала активную работу по 12 национальным проектам. Заключены соглашения по 49 региональным составляющим федеральных проектов, на реализацию которых было направлено почти 30 млрд рублей.

Кроме того, глава региона констатировал рост валового регионального продукта на 3%. Таким образом, ВРП области за прошедший год составил 1,3 трлн рублей. На финансирование исполнения наказов граждан, как сообщил губернатор, было направлено более 9 млрд 200 млн рублей.

«Новосибирская область входит в 2020 год с серьезными планами. Мы заключаем дополнительные соглашения по региональным составляющим нацпроектов — в общей сложности на 31 млрд рублей, — подчеркнул Андрей Травников. — Кроме исполнения обязательных поручений, которые прозвучали в послании президента Федеральному собранию, мы должны подумать, какие дополнительные мероприятия могли бы реализовать и какие ресурсы привлечь. Ведь в нашей области есть потребность в большем строительстве школ, реконструкции старых зданий школ и школ искусств, центральных районных больниц, служб скорой помощи, ускоренной модернизации их оборудования. Нам необходимо больше строить служебного жилья и увеличивать число студентов, обучающихся по целевому набору».

Андрей Травников напомнил, что уже второй год подряд Новосибирская область выходит на исторический максимум по объему инвестиций. Если в 2018 году вложения в основной капитал региона составили 196 млрд рублей, то по первым оценкам, итог 2019 года — 210 млрд рублей. При этом губернатор подчеркнул, что для региона это далеко не предел, и привлечение инвесторов в область остается приоритетом работы правительства региона.

«Президент в послании Федеральному собранию поручил обеспечить не менее 5% ежегодного прироста инвестиций. Мы для себя эту планку повышаем и должны привлекать инвестиции темпами выше среднероссийских», — заявил Андрей Травников.

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области единогласно приняли отчет губернатора и одобрили работу правительства области в 2019 году. Председатель ЗС НСО Андрей Шимкив отметил высокий профессиональный подход и серьезную работу правительства в прошедшем году.

«Единогласное одобрение отчета губернатора — это только верхушка айсберга. На самом деле в основе такого результата лежит ежедневная работа правительства и главы региона, — заметил Андрей Шимкив. — Мы задавали правительству самые разные вопросы: от мусора по конкретным адресам и уборки снега в городе до строительства служебного жилья. Многих депутатов интересовала ситуация по их округам. В принципе, были получены ответы на все вопросы».

Отвечая на вопросы журналистов, спикер Законодательного собрания отметил, что в 2020 году предстоит «идти в ногу с посланием президента» и вносить изменения в областной бюджет. В том числе — для реализации новой инициативы, обеспечения бесплатного питания школьников области. Кроме того, Андрей Шимкив высказал надежду, что области удастся получить дополнительные средства на строительство школ в текущем году.

На заседании 50-й сессии Законодательного собрания Новосибирской области депутаты согласовали перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2020 году. Перечень объектов депутатам представил исполняющий обязанности министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Таким образом, в список будущих концессий на 2020 год вошли строительство областного онкологического диспансера, четыре объекта полигонов с мусоросортировочными линиями в Куйбышеве, Татарске, Тогучине и Каргате; два спортивных объекта в городе Новосибирске — центр единоборств на улице Аникина и учебно-тренировочный каток «Сибсельмаш» на улице Пархоменко.

Комментируя выступление министра, заместитель председателя комитета Законодательного собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Вадим Агеенко заметил, что концессии в области продвигаются со сложностями и предложил активнее задействовать форму государственно-частного партнерства.

«Там контролируемые вещи и понятные. Что касается мусорных полигонов, то еще раз хочу обратить внимание депутатов и правительства на запредельные цены, которые предлагают инвесторы. Нам действительно нужно построить около 20 таких полигонов до 2024 года. Они, как правило, будут небольшие — на 50–60 тысяч тонн. Предлагаю министерству не ждать, когда инвесторы придут, а разработать какой-то типовой проект со сметой», — высказал пожелание Вадим Агеенко.

В ответ на предложение депутата Андрей Шимкив возразил, что цифры из списка концессий были убраны намеренно до принятия конкретных решений.

«Это список концессий без цифр. Перечень того, что надо делать. Потому что все это предстоит обсуждать, находить компромисс. Например, по полигонам — у нас уже есть примеры, когда без концессии люди готовы были мусор обрабатывать. Но я полностью согласен с тем, что не надо ждать предложений от тех, кто хочет построить, а нужно самим разработать какой-то подход», — заключил Андрей Шимкив.

Среди вопросов, которые депутаты обсудили на первой в новом году сессии, стал проект закона Новосибирской области «О внесении изменения в статью 1.2 Закона Новосибирской области «Об обеспечении условий проведения публичных мероприятий на территории Новосибирской области». Законопроект предлагает разрешить проведение публичных мероприятий на территориях, прилегающих к зданиям органов государственной власти, местного самоуправления и всех государственных учреждений. Депутаты ЗС НСО приняли законопроект в первом чтении.

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