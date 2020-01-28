Генерал-полковник Виктор Стригунов, ранее занимавший должность командующего войсками Сибирского округа войск нацгвардии России, назначен президентом Путиным первым заместителем главы Росгвардии.

По информации ТАСС, президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника Виктора Стригунова первым заместителем главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ – указ об этом был размещен на официальном интернет-портале правовой информации 27 января.

Напомним, что до этого назначения Виктор Стригунов состоял в должности командующего войсками Сибирского округа войск национальной гвардии России, а должность первого заместителя главы Росгвардии занимал генерал-полковник Сергей Меликов. Последний подал в отставку в прошлом году и в настоящее время является сенатором Совета Федерации РФ от Ставропольского края.

Согласно данным с сайта rosgvard.ru, Виктор Стригунов родился в 1958 году в селе Дубовое Белгородской области. Окончил Харьковское высшее военное училище тыла МВД СССР, Военно-политическую академию имени В. И. Ленина, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. С 1980 по 1988 год проходил службу в Харьковском высшем военном училище тыла МВД СССР на должностях от командира взвода до заместителя командира батальона обеспечения учебного процесса по политической части. После окончания Военной академии генерального штаба в 2002 году назначен на должность начальника Новосибирского военного института Внутренних войск МВД России. С 2007 по 2012 год возглавлял Восточное региональное командование, а с 2012 по 2016 год — Сибирское региональное командование Внутренних войск МВД России. Указом президента в 2016 году назначен на должность командующего войсками Сибирского округа Росгвардии.

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