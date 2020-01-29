Стал известен состав ТОП-10 сибирских автодилеров

Александр Резников
 
Основанный Николаем Бяковым (справа) "Медведь Холдинг" стал самым крупным автодилером Сибири. Фото Михаила Перикова

«Континент Сибирь» сформировал традиционный рейтинг автодилеров. За основу брались данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) за 2019 год. В итоге сибирские дилеры были проранжированы по доле рынка, посчитанной на основе продаж автомобилей в основном регионе присутствия.

Главным изменением рейтинга по итогам года можно считать смену лидера в сравнении с 2018 годом. Так, первое место занял красноярский «Медведь Холдинг» Николая Бякова, который годом ранее был только вторым.  Во многом его позиции укрепило получение в 2018 году дилерства Toyota и Lexus в Красноярске, которые ранее в регионе представляла ГК «Крепость». Причем в отличие от Новосибирска, где в 2020 году откроется второй дилер Toyota, в Красноярске «Медведь Холдинг» представляет оба японских бренда единолично, что увеличивает отрыв группы компаний от ближайших конкурентов.

На второй строчке по итогам года оказалась омская ГК «Евразия Моторс» Ильи Фридмана, которая в 2019 году пополнила портфель брендами Skoda, Mercedes-Benz и Changan. В этом году группе компаний не удалось занять первое место, как это было ранее, однако она укрепила свои позиции и продолжила развитие. Поэтому в будущем она вполне может вернуться на первую строчку.

Замыкает ТОП-3, как и годом ранее, кемеровская группа компаний «Сибинпэкс» Фании Сапожниковой.

Следом в рейтинге идет возглавляемый Николаем Груздевым московский «Автомир», который оказался самым крупным из дилеров, работающих на сегодня в Новосибирске. Более того, ни один другой новосибирский дилер в рейтинг в этот раз не попал.

На пятой позиции располагается томская ГК «Элке Авто» Виктора Маршева. Основа ее позиций — японские бренды Toyota и Lexus, а также корейский Hyundai, который пополнил ее портфель в 2018 году. В 2019 году группа компаний отказалась от дилерства Mazda.

Шестую строчку занимает бывший лидер рейтинга — алтайский «АНТ» Александра Поддубного. Компания победила в конкурсе за право представлять в Барнауле бренд Skoda, тем самым расширив свой портфель, а значит ее позиции в рейтинге по итогам 2020 года могут усилиться.

На седьмой позиции оказалась иркутская группа автодилерских предприятий Анатолия Панцевича («Иркут БКТ», «Сибавтоцентр») с брендами Toyota, Lexus, Renault.

Восьмую строчку занял томский автоцентр «Сто Коней» Николая Воронкова, который в 2019 году пополнил свой портфель брендов японским Mitsubishi.

На девятом месте рейтинга — красноярская ГК «СИАЛАВТО», которую можно считать рекордсменом ТОП-10 с точки зрения отдачи на каждый представляемый бренд. В портфеле группы всего 2 марки — Renault и KIA. Но это позволило «СИАЛАВТО» под руководством Сергея Нощика войти в рейтинг, лидеры которого представляют порядка 10 брендов.

Замыкает ТОП-10 иркутская ГК «Россо» Сергея Галухина. Самым популярным брендом в ее портфеле стал корейский бренд Hyundai, единственным дилером которого в регионе она является.

Примечательно, что из всех дилеров-участников рейтинга сразу семь являются официальными дилерами Hyundai. Также пятеро официально представляют в своих регионах Volkswagen и Skoda, четыре — Toyota и Mitsubishi.

ТОП-10 самых крупных автодилеров Сибири по доле рынка в основном регионе присутствия, посчитанной по показателю продаж

  Дилер Доля рынка в основном регионе присутствия Основной регион присутствия Представляемые бренды Основной бенефициар/глава компани
1 «Медведь Холдинг» 39,3% Красноярский край Toyota, Lexus, Volkswagen, Skoda, Hyundai, Genesis, Peugeot, Citroen, BMW, Mitsubishi, Suzuki, Lada Николай Бяков
2 ГК «Евразия-Моторс» 34,05% Омская область Mercedes-Benz, Skoda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Hyundai, KIA, Renault, Volkswagen, Datsun, Citroen, Ford,  Changan Илья Фридман
3 ГК «Сибинпэкс» 28% Кемеровская область Chevrolet, Audi, Volkswagen, Mazda, Renault, Skoda, Hyundai Фания Сапожникова
4 «Автомир-Новосибирск» 27,69% Новосибирская область Toyota, Hyundai, Suzuki, Renault, Volkswagen, Skoda, Audi, Ford Николай Груздев
5 ГК «Элке-Авто» 26,11% Томская область Toyota, Lexus, Mazda, Hyundai Виктор Маршев
6 «АНТ» 24,5% Алтайский край Nissan, Mitsubishi, Hyundai, Datsun Александр Поддубный
7 Группа автодилерских предприятий Анатолия Панцевича («Иркут БКТ», «Сибавтоцентр») 22,5% Иркутская область Toyota, Lexus, Renault Анатолий Панцевич
8 Автоцентр «Сто Коней» 18,5% Томская область KIA, Chevrolet, Mitsubishi, Ford Николай Воронков
9 «СИАЛАВТО» 17,4% Красноярский край KIA, Renault Сергей Нощик
10 ГК «РОССО» 16,5% Иркутская область Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai, Mitsubishi Сергей Галухин

Данные: АЕБ

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