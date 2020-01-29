Стал известен состав ТОП-10 сибирских автодилеров

«Континент Сибирь» сформировал традиционный рейтинг автодилеров. За основу брались данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) за 2019 год. В итоге сибирские дилеры были проранжированы по доле рынка, посчитанной на основе продаж автомобилей в основном регионе присутствия.
Главным изменением рейтинга по итогам года можно считать смену лидера в сравнении с 2018 годом. Так, первое место занял красноярский «Медведь Холдинг» Николая Бякова, который годом ранее был только вторым. Во многом его позиции укрепило получение в 2018 году дилерства Toyota и Lexus в Красноярске, которые ранее в регионе представляла ГК «Крепость». Причем в отличие от Новосибирска, где в 2020 году откроется второй дилер Toyota, в Красноярске «Медведь Холдинг» представляет оба японских бренда единолично, что увеличивает отрыв группы компаний от ближайших конкурентов.
На второй строчке по итогам года оказалась омская ГК «Евразия Моторс» Ильи Фридмана, которая в 2019 году пополнила портфель брендами Skoda, Mercedes-Benz и Changan. В этом году группе компаний не удалось занять первое место, как это было ранее, однако она укрепила свои позиции и продолжила развитие. Поэтому в будущем она вполне может вернуться на первую строчку.
Замыкает ТОП-3, как и годом ранее, кемеровская группа компаний «Сибинпэкс» Фании Сапожниковой.
Следом в рейтинге идет возглавляемый Николаем Груздевым московский «Автомир», который оказался самым крупным из дилеров, работающих на сегодня в Новосибирске. Более того, ни один другой новосибирский дилер в рейтинг в этот раз не попал.
На пятой позиции располагается томская ГК «Элке Авто» Виктора Маршева. Основа ее позиций — японские бренды Toyota и Lexus, а также корейский Hyundai, который пополнил ее портфель в 2018 году. В 2019 году группа компаний отказалась от дилерства Mazda.
Шестую строчку занимает бывший лидер рейтинга — алтайский «АНТ» Александра Поддубного. Компания победила в конкурсе за право представлять в Барнауле бренд Skoda, тем самым расширив свой портфель, а значит ее позиции в рейтинге по итогам 2020 года могут усилиться.
На седьмой позиции оказалась иркутская группа автодилерских предприятий Анатолия Панцевича («Иркут БКТ», «Сибавтоцентр») с брендами Toyota, Lexus, Renault.
Восьмую строчку занял томский автоцентр «Сто Коней» Николая Воронкова, который в 2019 году пополнил свой портфель брендов японским Mitsubishi.
На девятом месте рейтинга — красноярская ГК «СИАЛАВТО», которую можно считать рекордсменом ТОП-10 с точки зрения отдачи на каждый представляемый бренд. В портфеле группы всего 2 марки — Renault и KIA. Но это позволило «СИАЛАВТО» под руководством Сергея Нощика войти в рейтинг, лидеры которого представляют порядка 10 брендов.
Замыкает ТОП-10 иркутская ГК «Россо» Сергея Галухина. Самым популярным брендом в ее портфеле стал корейский бренд Hyundai, единственным дилером которого в регионе она является.
Примечательно, что из всех дилеров-участников рейтинга сразу семь являются официальными дилерами Hyundai. Также пятеро официально представляют в своих регионах Volkswagen и Skoda, четыре — Toyota и Mitsubishi.
ТОП-10 самых крупных автодилеров Сибири по доле рынка в основном регионе присутствия, посчитанной по показателю продаж
|Дилер
|Доля рынка в основном регионе присутствия
|Основной регион присутствия
|Представляемые бренды
|Основной бенефициар/глава компани
|1
|«Медведь Холдинг»
|39,3%
|Красноярский край
|Toyota, Lexus, Volkswagen, Skoda, Hyundai, Genesis, Peugeot, Citroen, BMW, Mitsubishi, Suzuki, Lada
|Николай Бяков
|2
|ГК «Евразия-Моторс»
|34,05%
|Омская область
|Mercedes-Benz, Skoda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Hyundai, KIA, Renault, Volkswagen, Datsun, Citroen, Ford, Changan
|Илья Фридман
|3
|ГК «Сибинпэкс»
|28%
|Кемеровская область
|Chevrolet, Audi, Volkswagen, Mazda, Renault, Skoda, Hyundai
|Фания Сапожникова
|4
|«Автомир-Новосибирск»
|27,69%
|Новосибирская область
|Toyota, Hyundai, Suzuki, Renault, Volkswagen, Skoda, Audi, Ford
|Николай Груздев
|5
|ГК «Элке-Авто»
|26,11%
|Томская область
|Toyota, Lexus, Mazda, Hyundai
|Виктор Маршев
|6
|«АНТ»
|24,5%
|Алтайский край
|Nissan, Mitsubishi, Hyundai, Datsun
|Александр Поддубный
|7
|Группа автодилерских предприятий Анатолия Панцевича («Иркут БКТ», «Сибавтоцентр»)
|22,5%
|Иркутская область
|Toyota, Lexus, Renault
|Анатолий Панцевич
|8
|Автоцентр «Сто Коней»
|18,5%
|Томская область
|KIA, Chevrolet, Mitsubishi, Ford
|Николай Воронков
|9
|«СИАЛАВТО»
|17,4%
|Красноярский край
|KIA, Renault
|Сергей Нощик
|10
|ГК «РОССО»
|16,5%
|Иркутская область
|Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai, Mitsubishi
|Сергей Галухин
Данные: АЕБ
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