Стал известен состав ТОП-10 сибирских автодилеров

«Континент Сибирь» сформировал традиционный рейтинг автодилеров. За основу брались данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) за 2019 год. В итоге сибирские дилеры были проранжированы по доле рынка, посчитанной на основе продаж автомобилей в основном регионе присутствия.

Главным изменением рейтинга по итогам года можно считать смену лидера в сравнении с 2018 годом. Так, первое место занял красноярский «Медведь Холдинг» Николая Бякова, который годом ранее был только вторым. Во многом его позиции укрепило получение в 2018 году дилерства Toyota и Lexus в Красноярске, которые ранее в регионе представляла ГК «Крепость». Причем в отличие от Новосибирска, где в 2020 году откроется второй дилер Toyota, в Красноярске «Медведь Холдинг» представляет оба японских бренда единолично, что увеличивает отрыв группы компаний от ближайших конкурентов.

На второй строчке по итогам года оказалась омская ГК «Евразия Моторс» Ильи Фридмана, которая в 2019 году пополнила портфель брендами Skoda, Mercedes-Benz и Changan. В этом году группе компаний не удалось занять первое место, как это было ранее, однако она укрепила свои позиции и продолжила развитие. Поэтому в будущем она вполне может вернуться на первую строчку.

Замыкает ТОП-3, как и годом ранее, кемеровская группа компаний «Сибинпэкс» Фании Сапожниковой.

Следом в рейтинге идет возглавляемый Николаем Груздевым московский «Автомир», который оказался самым крупным из дилеров, работающих на сегодня в Новосибирске. Более того, ни один другой новосибирский дилер в рейтинг в этот раз не попал.

На пятой позиции располагается томская ГК «Элке Авто» Виктора Маршева. Основа ее позиций — японские бренды Toyota и Lexus, а также корейский Hyundai, который пополнил ее портфель в 2018 году. В 2019 году группа компаний отказалась от дилерства Mazda.

Шестую строчку занимает бывший лидер рейтинга — алтайский «АНТ» Александра Поддубного. Компания победила в конкурсе за право представлять в Барнауле бренд Skoda, тем самым расширив свой портфель, а значит ее позиции в рейтинге по итогам 2020 года могут усилиться.

На седьмой позиции оказалась иркутская группа автодилерских предприятий Анатолия Панцевича («Иркут БКТ», «Сибавтоцентр») с брендами Toyota, Lexus, Renault.

Восьмую строчку занял томский автоцентр «Сто Коней» Николая Воронкова, который в 2019 году пополнил свой портфель брендов японским Mitsubishi.

На девятом месте рейтинга — красноярская ГК «СИАЛАВТО», которую можно считать рекордсменом ТОП-10 с точки зрения отдачи на каждый представляемый бренд. В портфеле группы всего 2 марки — Renault и KIA. Но это позволило «СИАЛАВТО» под руководством Сергея Нощика войти в рейтинг, лидеры которого представляют порядка 10 брендов.

Замыкает ТОП-10 иркутская ГК «Россо» Сергея Галухина. Самым популярным брендом в ее портфеле стал корейский бренд Hyundai, единственным дилером которого в регионе она является.

Примечательно, что из всех дилеров-участников рейтинга сразу семь являются официальными дилерами Hyundai. Также пятеро официально представляют в своих регионах Volkswagen и Skoda, четыре — Toyota и Mitsubishi.

ТОП-10 самых крупных автодилеров Сибири по доле рынка в основном регионе присутствия, посчитанной по показателю продаж

Дилер Доля рынка в основном регионе присутствия Основной регион присутствия Представляемые бренды Основной бенефициар/глава компани 1 «Медведь Холдинг» 39,3% Красноярский край Toyota, Lexus, Volkswagen, Skoda, Hyundai, Genesis, Peugeot, Citroen, BMW, Mitsubishi, Suzuki, Lada Николай Бяков 2 ГК «Евразия-Моторс» 34,05% Омская область Mercedes-Benz, Skoda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Hyundai, KIA, Renault, Volkswagen, Datsun, Citroen, Ford, Changan Илья Фридман 3 ГК «Сибинпэкс» 28% Кемеровская область Chevrolet, Audi, Volkswagen, Mazda, Renault, Skoda, Hyundai Фания Сапожникова 4 «Автомир-Новосибирск» 27,69% Новосибирская область Toyota, Hyundai, Suzuki, Renault, Volkswagen, Skoda, Audi, Ford Николай Груздев 5 ГК «Элке-Авто» 26,11% Томская область Toyota, Lexus, Mazda, Hyundai Виктор Маршев 6 «АНТ» 24,5% Алтайский край Nissan, Mitsubishi, Hyundai, Datsun Александр Поддубный 7 Группа автодилерских предприятий Анатолия Панцевича («Иркут БКТ», «Сибавтоцентр») 22,5% Иркутская область Toyota, Lexus, Renault Анатолий Панцевич 8 Автоцентр «Сто Коней» 18,5% Томская область KIA, Chevrolet, Mitsubishi, Ford Николай Воронков 9 «СИАЛАВТО» 17,4% Красноярский край KIA, Renault Сергей Нощик 10 ГК «РОССО» 16,5% Иркутская область Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai, Mitsubishi Сергей Галухин

Данные: АЕБ

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