Управление Федеральной налоговой службы отчиталось перед губернатором Новосибирской области о собираемости налогов в регионе. Самые высокие показатели область демонстрирует по имущественному и земельному налогам.

В Новосибирской области выросла собираемость по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Алексей Легостаев на еженедельном оперативном совещании у губернатора Новосибирской области 27 января.

Поступления имущественных налогов в Новосибирской области в 2019 году, с учетом погашения задолженности прошлых лет, составили 3,48 млрд. рублей, что на 10% больше прошлогодних показателей. Без учета погашения задолженности предыдущих лет, в прошлом году в бюджеты поступило 2,89 млрд. рублей имущественных налогов (рост поступлений 12,4%). В результате уровень собираемости текущих платежей составил 77,1%.

Собираемость по налогу на имущество физических лиц составила 79,2%. Самый высокий уровень собираемости продемонстрировали Бердск — 91,5%, самый низкий показал город Обь – 69,1%.

Выросла собираемость в регионе и по земельному налогу, составив 85,1%. Самая низкая собираемость этого налога зафиксирована в Мошковском и Искитимском районах – 71,8%, самая высокая в Здвинском районе – 100%. Почти стопроцентная собираемость также в Краснозерском, Куйбышевском, Усть-Таркском и Убинском районах.

Собираемость по транспортному налогу в среднем по области составила 74,5%. Это ниже на 0,6 процентных пункта, чем в 2018 году. При этом собираемость в муниципальных образованиях значительно отличается. Минимальное значение в Искитимском районе – 65,2%, максимальное в Барабинском – 87,6%.

Напомним, что с 2020 года собираемость транспортного налога напрямую влияет на формирование муниципальных дорожных фондов. Взамен применявшегося ранее прямого субсидирования из областного бюджета в муниципальные дорожные фонды теперь будет поступать транспортный налог по единым нормативам.

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