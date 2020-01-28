Глава Алтайского края вошел в новый состав президиума Госсовета РФ

Президент РФ Владимир Путин утвердил новый состав президиума Государственного совета, из которого выбыл омский губернатор Александр Бурков и в который вошел глава Алтайского края Виктор Томенко.

Распоряжение главы государства № 10-рп «О президиуме Государственного совета Российской Федерации» опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В соответствии с документом, из состава президиума выбыл губернатор омской области Александр Бурков. Он был назначен членом президиума в августе 2019 года. В обновленный состав президиума вошел единственный глава субъекта СФО — губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Также в составе президиума – главы Санкт-Петербурга, Волгоградской области, Кабардино-Балкарской Республики, Сахалинской и Тверской областей, Республики Башкортостан и Курганской области.

Напомним, в январе прошлого года в состав президиума также был включен новосибирский губернатор Андрей Травников, выбывший из президиума летом, при очередной плановой ротации. Сейчас Андрей Травников возглавляет рабочую группу Госсовета РФ по направлению «Образование и наука». Ротация президиума Госсовета проводится раз в полгода.

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