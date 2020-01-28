В Новосибирске пройдет выездное заседание Совета ТПП РФ по промышленности

6 февраля в Новосибирске пройдет расширенное заседание Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России.

Как сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-службе Совета, темой встречи в Новосибирске станет «Новый курс. Сильная промышленность. Сибирский взгляд. К успешным национальным проектам – через реальный сектор». Планируется, что участники заседания обсудят актуальные проблемы промышленных и аграрных предприятий Сибири и возможности для их решения при помощи мер экономической политики. Кроме того, на заседании будут подниматься вопросы борьбы с барьерами, мешающими росту реального сектора, экономические преобразования, необходимые для реализации нацпроектов, источники финансирования преобразований и ожидаемые в итоге результаты.

Напомним, ранее о готовности Совета ТПП РФ провести выездное заседание в Новосибирске «Континенту Сибирь» рассказывал его председатель, руководитель Федерального Совета ВПП «Партия Дела» и президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин.

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