ВККС определилась с кандидатом на пост председателя Новосибирского облсуда

Высшая квалификационная коллегия судей поддержала возможное назначение Антона Остроумова на пост председателя Новосибирского областного суда.
В понедельник Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) в ходе сессии рассмотрела кандидатуры претендентов на должность председателя Новосибирского областного суда. Напомним, на эту должность претендуют три человека: судья Томского областного суда (коллегия по гражданским делам) Алексей Марисов, заместитель председателя Новгородского областного суда (председатель коллегии по уголовным делам) Антон Остроумов и судья Новосибирского областного суда Инна Петрунина (также возглавляет Совет судей Новосибирской области).
Как сообщает Право.ру, рекомендацию получил Антон Остроумов, которого поддержали Петр Серков из Верховного суда и Виктор Момотов, представлявший Совет судей. В ходе обсуждения своей кандидатуры Антон Остроумов отметил, что много лет проработал в Новосибирском областном суде, и ему «небезразлична его судьба и все что там происходит». Напомним, что с 23 октября 2018 года прекращены полномочия председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной. С того момента обязанности руководителя ведомства исполняла Елена Пилипенко.
ВККС уже рассматривала кандидатов на вакантную должность, однако так и не приняла решение. Учитывая «непростой моральный климат» в региональном суде, а также недостаточную изученность советом некоторых кандидатур вопрос о выборе был отложен. В соответствии с действующим законодательством, председатели областных судов назначаются на должность президентом РФ сроком на шесть лет по представлению председателя Верховного Суда Российской Федерации при наличии положительного заключения ВККС.