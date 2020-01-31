В распоряжение «Континента Сибирь» попали данные аналитического агентства «Автостат.Инфо» по регистрациям новых автомобилей в 2019 году в Сибирском федеральном округе.

Согласно имеющимся данным, в 2019 году в Сибири было зарегистрировано сразу 4 новых «Роллс-Ройса». Речь идет о двух четырехместных купе Wraith (от 18,8 млн рублей), двух новых внедорожниках Cullinan (от 31,5 млн рублей), к которым в прошлом году был прикован наибольший интерес, а также об одном седане Ghost (от 19,9 млн рублей). Примечательно и то, что каждый седан Phantom и порядка 90% Ghost, Wraith и Dawn для России наделены элементами персонализации.

В самой компании отметили, что по итогам 2019 года установили абсолютный рекорд продаж за всю историю марки в России, берущую отсчет с 1910 года. Общий объем продаж в России впервые превысил 200 автомобилей. На сегодня в Москве действуют два официальных дилерских салона Rolls—Royce Motor Cars – Rolls—Royce Авилон и Rolls—Royce Motor Cars Moscow, третий салон работает в Санкт-Петербурге. При этом, в четвертом квартале 2019 года в России состоялась премьера сразу двух коллекций Rolls—Royce – Phantom Tranquillity и Wraith Black Badge Black & Bright.

Также в 2019 году в Сибири было зарегистрировано целых 12 люксовых внедорожников Bentayga (от 13,7 млн рублей), а также 6 седанов Continental (от 16,5 млн рублей).

Интересом жителей Сибири пользовались и автомобили итальянского бренда Ferrari. В округе нашли своих покупателей Ferrari 488 GTB (от 17.1 млн рублей), Ferrari 812 (от 27,5 млн рублей) и Ferrari GTC4 LUSSO (от 27,8 млн рублей). Последняя оснащена мотором V12, который развивает до 690 л.с. До «сотни» такой автомобиль разгоняется за 3,4 секунды.

Не отстает и другая люксовая марка — Lamborghini. Так, в СФО было зарегистрировано сразу 4 новых внедорожника Urus (от 18 млн рублей), а также одно купе Lamborghini Huracan (от 20,5 млн рублей).

В свою очередь Maserati продала в Сибири два седана Ghibli (от 5,9 млн рублей) и один внедорожник Levante (от 5,2 млн рублей).

Кроме того, в регионе также были зарегистрированы сразу 2 суперкара Aston Martin V8 Vantage (от 12,7 млн рублей). До 100 км/ч такой автомобиль разгоняется за 4,9 секунды, а мощность мотора составляет 426 л.с. Стоит отметить, что в 2020 году в России ожидается появление первого внедорожника под брендом Aston Martin.

В заключение стоит отметить, что своих покупателей также нашли 4 “теслы” модели X и одна Tesla 3.

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