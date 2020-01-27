На открытии нового отделения Альфа-Банка на улице Бориса Богаткова представители банка сообщили о том, что следующим шагом станет запуск нового офиса в р.п. Линево, который с 2018 года получил статус ТОСЭР.

«У нас уже есть площадка в Линево, она достаточно удачно расположена, в самом центре, но сегодня нам этого уже не хватает, – прокомментировал региональный управляющий филиала «Новосибирский» Альфа-Банка Андрей Фишер. – Нам нужно отделение нового формата, который мы сейчас развиваем. Чтобы в одном офисе был представлен полный спектр услуг».

На первом этапе новый офис будет обслуживать только физлиц, но основной ориентир, по словам Андрея Фишера, будет сделан на крупные градообразующие предприятия (Новосибирский электродный завод, «Сибирский антрацит» и другие), с которыми банк давно сотрудничает.

Ориентировочный срок запуска нового отделения – конец марта.

Также, по словам Андрея Фишера, банк рассматривает вариант открытия новой площадки в Куйбышевской агломерации. Но основным вектором по-прежнему остается Новосибирск, где концентрируется основной региональный бизнес.

На сегодняшний день в Линево работают три банковских офиса: Сбербанка, Альфа-Банка и Совкомбанка. Также в населенном пункте есть банкоматы РСХБ и ВТБ.

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