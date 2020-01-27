По итогам 2019 года АО «РЭС» удалось существенно улучшить основные показатели надежности по сравнению с предыдущим годом. По данным компании, средняя продолжительность отключения передачи электроэнергии снизилась почти в 1,5 раза, а средняя частота отключений – на 20%.

В целом, за отчетный период общее количество отключений электроэнергии в сетях АО «РЭС» уменьшилось на 536 случаев в сравнении с 2018 годом, а их продолжительность сократилась со 120 до 72 минут.

Достижение таких показателей стало возможным благодаря масштабной работе, проведенной во всех филиалах Общества. С опережением плана реализованы целевые ремонтные программы, выполнены ключевые проекты в рамках инвестиционной программы, сформирован аварийный запас оборудования и материалов, проведено частичное обновление автопарка, в т.ч. спецтехники. Кроме того, оперативный персонал предприятия принял участие в ряде командно-штабных учений и общесетевой противоаварийной тренировке, в ходе которых отрабатывалось взаимодействие при ликвидации условных аварийных ситуаций в энергосистеме Новосибирской области.

В течение 2019 года, по данным «РЭС», серьезных технологических нарушений допущено не было, и даже в случае неблагоприятных погодных условий (штормового ветра, снегопадов и т.д.) подача электроэнергии возобновлялась максимально быстро.

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