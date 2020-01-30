Российский дистрибьютор китайского премиального автомобильного бренда GAC объявил о поиске официальных дилеров в Сибири.

Как пояснил «Континенту Сибирь» представитель российского дистрибьютора GAC Motor Александр Иванов, компания планирует выходить в крупнейшие города Сибири (Новосибирск, Красноярск, Омск, Кемерово). Речь идет как о 2020 годе, так и о более отдаленной перспективе.

«Отбор кандидатов будет базироваться на качественно новом подходе к сотрудничеству, так как компания GAC Motor позиционируется, как премиальный китайский бренд. Скорее всего такой подход будет близок компаниям со стратегическим мышлением и готовностью к долгосрочным взаимоотношениям», — уточнил Александр Иванов.

Напомним, что компания GAC (Guangzhou Automobile Group Motor CO) основана в 2008 году. Компания разрабатывает и производит автомобили, двигатели, компоненты и автоаксессуары.

Согласно данным презентации GAC для дилерской сети, компания реализовала более 1 миллиона автомобилей в 2013 году и удвоила показатели в 2017 году. В 2018 году GAC Group произвела более 2,19 млн. автомобилей и продала более 2,15 млн автомобилей. Модельный ряд марки в России на 2020 год будет включать в себя внедорожники GS8, GS5 и GS3, а также минивен GM8. Своими основными конкурентами в компании считают “корейские, японские, китайские и некоторые европейские бренды”.

Примечательно, что согласно данным презентации, в течение первых пяти лет GAC планирует занять долю в 2% на российском автомобильном рынке, став ведущим китайским брендом, а через десять лет — стать “одним из основных автомобильных брендов, войдя в список Топ-10 самых продаваемых автомобилей российского авторынка”. Согласно сайту GAC в России, на сегодня дилеры марки есть в Москве, Санкт-Петербурге и Владимире.

Напомним, что ранее о своих планах по развитию в Сибири говорил российский дистрибьютор компании Changan.

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