Спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив передаст в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию замечания и предложения, прозвучавшие в минувший четверг расширенном заседании Совета Общественной палаты региона.

Заседание прошло в региональном парламенте, в его работе приняли участие ученые, депутаты, представители органов исполнительной власти и общественности. Напомним, проект федерального закона о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» стал продолжением предложений президента РФ, высказанных в обращении к Федеральному Собранию. Для обсуждения поправок была создана рабочая группа, в состав которой вошли 75 человек, в том числе председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. «Даже те поправки, которые мы вносим в местное законодательство, необходимо отточить так, чтобы не было никаких претензий, а это основной закон, в который вносятся поправки», — пояснил собравшимся спикер регионального парламента. По словам Андрея Шимкива, поправки касаются таких аспектов, как верховенство права, требования к должности президента и госслужащим, формирование правительства, расширение полномочий Государственной думы, Госсовет, по которому будет потом принят отдельный федеральный закон, кроме того, судебная власть и социальные гарантии.

Предложенные к внесению поправки и свои замечания к ним на заседании представил профессор кафедры конституционного и муниципального права Сибирского института управления – филиала РАНХиГС Валерий Курчеев. Законопроект предполагает поправки в 22 статьи главного документа страны в главах с третьей по восьмую, в тех разделах, которые может редактировать Федеральное собрание при поддержке региональных парламентов. По словам Валерия Курчеева, ряд поправок входят в правовую коллизию с действующим законодательством, и этот вопрос нужно решить. «Установки президента мы обязаны выполнить без всяких вопросов, а вот как это сделать – надо подумать», — сказал профессор. Валерий Курчеев также отметил проблему верховенства нормативных правовых актов, признанных РФ, которые носят международный характер. По его мнению, нормы международного права в России должны быть признаны национальным правом и работать только в этом случае. В качестве примера он привел неправомочную, по его мнению, передачу США Берингова пролива в 1990-м году. «Никто этот вопрос не поднимает – а это все незаконно», — возмутился профессор. Ряд своих предложений внесли и другие участники заседания. По мнению председателя Общественной наблюдательной комиссии за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания по Новосибирской области Евгения Анисимова, России мешает, опять же признанная международным правом, установка грифа «секретно» на личные дела заключенных. Она мешает им готовить жалобы. Банкир и бизнесмен Александр Лубенец, пользуясь случаем, предложил попробовать оставлять деньги пенсионного фонда в регионах, что, по его мнению, поднимет экономику территорий.

Выслушав замечания и предложения, Андрей Шимкив пообещал довести их все до членов федеральной комиссии. Второе чтение документа в Госдуме РФ запланировано на середину февраля текущего года.

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