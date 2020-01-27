Уборочная техника не справляется с количеством выпавшего снега. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал распоряжение о режиме чрезвычайной ситуации в городе.

Согласно распоряжению мэра города Новосибирска, опубликованному в минувшую пятницу, 24 января, на сайте мэрии, в режим функционирования ЧС переведены все органы управления городского звена. Причиной чрезвычайной ситуации в городской администрации назвали сверхнормативное выпадение осадков.

Как сообщает комиссия по чрезвычайным ситуациям Новосибирска, обильные снегопады и неубранный снег представляют реальную угрозу жизни и здоровью людей.

Из-за погодных условий в городе возникли перебои в работе оперативных служб и превышены нормативные сроки реагирования на обращения жителей. Увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий, а также зафиксированы многочисленные случаи буксовок автомобилей скорой медицинской помощи на дорогах.

«В связи с выпадением сверхнормативного количества осадков и обильными снегопадами в декабре 2019 и январе текущего года на территории города Новосибирска, в результате скопления снега, эксплуатация дорог категории 2а, 2б, 3а и 3б и приведение в порядок придомовой территории в соответствии с нормативами, оказалась невозможным», — говорится в решении комиссии по чрезвычайным ситуациям Новосибирска.

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