2019-ый год стал знаковым для кофейного рынка региона. Громкие открытия и экспансия отдельных игроков, в частности PRIMETIME COFFEE и Skuratov Coffee, совпали с закрытием ряда участников — от кофеен бывшей Travelers Coffee до COFFESHOP COMPANY. Главный вопрос — останутся ли новые лидеры таковыми и в долгосрочном периоде, или в дальнейшем неминуема очередная волна передела рынка?

Во многом одним из катализаторов изменений на новосибирском рынке стала ситуация, сложившаяся с одним из старейших игроков этого рынка и в определенном смысле его родоначальником — основанной Кристофером Тара-Брауном сетью кофеен Travelers Coffee. Многолетний корпоративный конфликт между совладельцами этой компании привел к закрытию значительной части заведений сети, хотя сам рынок на тот момент уже был сформирован. Открывшимися возможностями воспользовались другие игроки, в том числе и бывшие выходцы компании Travelers Coffee, основавшие с партнерами новые проекты в кофейной сфере.

PRIMETIME COFFEE: новые рекорды по количеству точек

Самым активным ньюсмейкером года на рынке можно считать новосибирскую сеть кофеен PRIMETIME COFFEE, основанную совладельцем сети стрит-фуда «Дядя Денер» Антоном Горестовым. Несмотря на то, что первая кофейня под брендом PRIMETIME COFFEE была открыта лишь летом 2017 года, на сегодня у сети уже свыше 30 собственных заведений в Новосибирске. Причем большая часть открылась именно за последние два года. Так, в начале 2019 года Антон Горестов говорил о планах запустить за 12 месяцев в Новосибирске 10-15 новых кофеен, что и было реализовано.

О масштабности экспансии говорит то, что на территории одного только торгового центра «Мега» у PRIMETIME COFFEE теперь целых три кофейни: на фуд-корте, на территории «Кидбурга» и в морском контейнере рядом со входом в ТЦ. Целых две кофейни PRIMETIME COFFEE — в новосибирском торговом центре «Река». Сразу два заведения — по разные стороны улицы Максима Горького. И даже на такой не самой активной с точки зрения трафика улице Фабричной PRIMETIME COFFEE не боялась запустить сразу несколько заведений. И до сих пор, имея в своем портфеле уже 30 кофеен, в компании отмечают, что в Новосибирске еще есть перспективные локации для дальнейших запусков.

Во многом таковые будут высвобождаться после ухода с рынка других заведений общепита. В 2019 году PRIMETIME COFFEE уже активно пользовалась такими возможностями. Так, на площадке закрывшегося ресторана «Урицкий» PRIMETIME COFFEE открыл кофейню и банкетный холл. На площадке закрывшихся Trend Bar и Old Joy рассчитывает сделать коворкинг. На мощностях закрывшейся COFFESHOP COMPANY в конце 2019 года была запущена кофейня в «Меге».

Многие участники кофейного рынка Новосибирска, признавая текущие достижения PRIMETIME COFFEE, все же скептически оценивают столь стремительные темпы развития, считая, что подобная политика захвата рынка увеличивает финансовые риски для компании. Ведь для того, чтобы окупить все запускаемые точки, необходимо продолжительное время. С другой стороны, сама модель PRIMETIME COFFEE заточена под эффект от масштаба. Одной из целей компании является выход на биржу для дальнейшего привлечения инвестиций. «Мы рассматриваем возможность привлечения фондов прямых инвестиций и готовы предложить 20% компании при ее оценке в 2 млрд рублей. Такую сумму мы готовы потратить на экспансию, чтобы в 2020 году открыть порядка 50 кофеен и порядка 150 кофейных станций. Думаю, с этой задачей мы справимся», — отмечал в интервью «Континенту Сибирь» в декабре 2019 года Антон Горестов.

Другой обратной стороной быстрого роста является сложность управления большой сетью и обеспечение высокого качества продукции и сервиса. Об этих и других аспектах в том числе шла речь на прошедшем в 2019 году форуме Сбербанка «Свое дело LIVE», где с участием самого Антона Горестова разбирался кейс PRIMETIME COFFEE. В частности эксперты мероприятия, включая Игоря Манна, обсуждали такие вопросы, как формирование ассортиментной матрицы, распределение полномочий, минимизация текучки персонала, применительно к PRIMETIME COFFEE.

Стоит отметить, что в 2020 году компания планирует продолжить активное развитие и открыть еще 10 кофеен в Новосибирске. Также сеть намерена значительно расширить географию своего присутствия за счет франшизы. Изначально PRIMETIME COFFEE уже анонсировала ряд городов, в которые планировала выйти, однако на сегодня она пока представлена в двух городах — Новосибирске и Москве.

Кроме того, компания активно внедряет новые форматы, в частности так называемые «кофейные станции». 2020-ый год обещает стать для компании годом не менее активного развития во всех направлениях.

Skuratov Coffee: п оказать уровень местным кофейным чемпионам

Вторым главным ньюйсмейкером рынка в 2019 году стала омская сеть Skuratov Coffee, которая в самом начале года вышла в Новосибирск. В своем родном городе она стала родоначальником нового класса кофеен, а для многих омичей вообще стала культовой сетью. Как только основатель Skuratov Coffee Виктор Скуратов объявил о выходе в Новосибирск, у участников рынка сразу возник вопрос, сможет ли омская сеть тиражировать свой успех в Новосибирске, где кофейная культура находится на другом уровне? В том числе с учетом высокого уровня конкуренции и квалифицированных потребителей, которых сложнее удивить.

Точкой входа в Новосибирск Skuratov Coffee неожиданно для всех выбрала торговый центр «Мега», запустив кофейню на фудкорте. Сам основатель сети Виктор Скуратов признавал, что запуск первой точки именно в этом торговом центре, пожалуй, был не самым очевидным и логичным, но объяснял это в интервью «КС» наличием договоренностей с «Мегой». Несмотря на то, что кофейня была идеологически нетиповой для сети, компания не промахнулась с локацией с экономической точки зрения и по словам Виктора Скуратова достаточно быстро вышла в плюс.

Вторая кофейня Skuratov Coffee наделала гораздо больше шума на рынке. Ее открытие сопровождалось закрытым мероприятием для друзей, партнеров и лидеров мнений. Вкупе с привычным слоганом о кофейной революции о Skuratov Coffee начали говорить даже те, кто особо не следил за рынком. Сама кофейня была запущена в мае 2019 года в центре Новосибирска на площадке, где ранее располагался бар «7 лис» бывшего главы новосибирской сети Travelers Coffee Андрея Чернецова. Эта кофейня площадью 300 кв.м. стала также неформатной для Skuratov Coffee, потому что по своим параметрам стала самой большой во всей сети. Инвестиции в ее запуск сам Виктор Скуратов оценил в 20 млн рублей.

Участники рынка на этом этапе также активно выражали сомнения в том, что сеть угадала с локацией с учетом ее площади, учитывая немалое количество конкурирующих кофеен в близости от Skuratov Coffee, а также сомневались, что Skuratov Coffee уложится в заявляемые сроки окупаемости (3-4 года). Также участники рынка ставили под сомнение концепцию интерьера заведения, считая, что он несовместим с высокой суммой вложений, и посетители вряд ли должным образом его оценят.

“Мы делали много ошибок при выходе в другие регионы, Новосибирск не стал исключением, но здесь мы смогли их минимизировать, а благодаря развитой кофейной культуре, тут у нас сразу же шикарно пошли дела. Радует, как быстро новосибирцы оценили нашу кофейню со сверхпрогрессивным дизайном (даже для нас) на Советской. Она вышла в плюс на второй месяц работы», — пояснял в своем аккаунте в Instagram Виктор Скуратов.

Такие результаты укрепили желание Skuratov Coffee дальше открывать кофейни в Новосибирске, выходя на цифру в 10 заведений. Уже осенью 2019 года Skuratov Coffee запустила третью кофейню в городе в районе метро Студенческая. «Новосибирск по скорости выхода точек в «плюс» оказался абсолютным нашим рекордсменом. И, кажется, скоро у нас там будет столько же точек, что и в Омске», — резюмировал Виктор Скуратов.

Coffee Collective: развитие в Новосибирске и за его пределами

Еще одним активно развивающимся игроком кофейного рынка Новосибирска стала сеть Coffee Collective, основанная экс-директором по развитию Travelers Coffee Алексеем Нагибиным. В 2019 году сеть вышла за пределы Новосибирска, запустив первую кофейню в Шерегеше. Проект заработал в горнолыжном комплексе на площадях нового сервисного центра, построенного в рамках модернизации инфраструктуры курортного поселка. Заведение получило 25 посадочных мест, непосредственно перед ней расположилась парковка на 2000 машин и подъемник на гору. Это уже второй брю-бар Сoffee Collective — первый открылся 1 июля в деловом центре “Ланта” в Новосибирске. Как пояснял Алексей Нагибин, брю бар — модный формат для продвинутых рынков кофе с высокой культурой понимания продукта и напитка, предполагаещий работу без кухни и ориентированный на главный продукт — спешиалти кофе. Он также отмечал, что меню брю баров практически полностью идентично полноформатным кофейням, с ориентацией на отдачу с собой. Компания планирует развивать этот формат и дальше.

По словам Алексея Нагибина, в 2020 году Coffee Collective планирует продолжить как открытие стационарных кофеен, так и брю-баров. При этом, компания нацелена на развитие не только в Новосибирске, но и на зарубежных рынках. Напомним, что сеть Travelers Coffee ранее открывала кофейни в Марокко, Китае и Германии.

COFFESHOP COMPANY: тихий уход

В 2019 году новосибирский кофейный рынок покинула австрийская сеть COFFESHOP COMPANY. В России ее мастер-франчайзи является питерская компания «Кофе Сэт», а новосибирским франчайзи являлся предприниматель Дмитрий Сизых.

Первую кофейню под брендом COFFESHOP COMPANY он открыл в Новосибирске в 2015 году. Вначале было запущено заведение в ТРЦ «Галерея-Новосибирск», потом в этом же году — на фудкорте ТРЦ «Мега». В планах, которые Дмитрий Сизых оглашал на тот момент «Континенту Сибирь», был запуск четырех кофеен за два года, причем третья кофейня должна была открыться на Красном проспекте. «Со временем мы хотим занять лидирующую позицию на рынке кофеен в городе», — отмечал на тот момент Дмитрий Сизых. Он также рассматривал в качестве перспективных городов для развития мегаполисы с населением от 500 тысяч человек и наличием хорошо проходимых торговых центров. Объем инвестиций в открытие одной точки бизнесмен ранее оценивал в сумму более 10 млн рублей.

По убеждению участников рынка, COFFESHOP COMPANY нельзя назвать заметным игроком местного рынка. Последние годы он сосредотачивал усилия на других направлениях бизнеса. Как следует из профиля самого Дмитрия Сизых в социальных сетях, в настоящее время он является основателем Первой Федеральной школы инвестирования, а также финансовым консультантом. Таким образом, участники рынка не удивлены, что он утратил свой интерес к кофейному бизнесу и предпочел сосредоточить усилия на более коммерчески интересных для себя направлениях.

Площадку COFFESHOP COMPANY в «Меге» уже заняла сеть PRIMETIME COFFEE Антона Горестова, а площади в ТРЦ «Галерея» вероятно займет арендатор другой отрасли.

«Лайк кофе»: еще одна попытка

Основанная ижевским предпринимателем Аязом Шабутдиновым федеральная сеть кофеен «Лайк Кофе» предприняла еще одну попытку укрепления на новосибирском рынке. Компания нашла нового франчайзингового партнера в лице молодого предпринимателя Павла Маленко, который объявил о намерении довести количество точек в городе до 10.

Свой первый кофе-бар новый франчайзинговый партнер открыл 10 июля в ТЦ «Метромаркет» на станции метро «Студенческая» в Новосибирске. Осенью 2019 года компания открыла вторую точку на улице Гоголя недалеко от метро «Маршала Покрышкина». Она расположилась в нестационарном объекте. Как ранее отмечал Павел Маленко, в его планах — открыть до 1 января 2022 года 11 кофе-баров и 1 полноценную кофейню в Новосибирске.

В своем аккаунте в Instagram новосибирский франчайзинговый партнер предлагал подписчикам подсказать локации, где компания могла бы открыться. «Мы рассматриваем любые места, даже самые странные», — отмечается в аккаунте компании в Instagram.

Напомним, что «Лайк Кофе» была основана молодым ижевским предпринимателем Аязом Шабутдиновым. На сегодня сеть присутствует более чем в 100 городах России и 7 странах мира и насчитывает более 400 точек. Ранее сеть уже предпринимала попытки выхода в Новосибирск, но впоследствии закрывала свои точки. По мнению участников кофейного рынка региона, основной причиной мог якобы служить слабый уровень поддержки со стороны головной структуры, невысокое качество отбора заявок и низкий порог входа. Сам Павел Маленко связывал закрытие предыдущих партнеров не с особенностями бизнеса «Лайк Кофе», а с различными личными обстоятельствами, касающимися предыдущих владельцев франшизы. По его мнению, в Новосибирске у «Лайк Кофе» большой потенциал с учетом позиций, которые компания уже занимает в других регионах России.

Стоит отметить, что в 2018 году Аяз Шабутдинов объявил о продаже компании за 151 млн рублей по причине смены фокуса группы компаний «Лайк» в сторону других проектов.

Sokol Coffee: быстрый старт и быстрый финиш

2019 год был ознаменован и уходом из Новосибирска федеральной кофейной сети Sokol Сoffee, которая развивалась в регионе по франшизе. Ее отличительной особенностью было то, что в ее заведениях на бумажных стаканах рисовали портреты посетителей.

Первая франчайзинговая кофейня Sokol Coffee в Новосибирске была запущена в июне 2019 года на проспекте Маркса. По словам участников рынка, у сети также были заведения в ТРЦ «Аура» и на улице Богдана Хмельницкого.

Планомерный рост

В 2019 году продолжили поступательное развитие действующие игроки кофейного рынка региона. Так, очередное заведение запустила сеть «Чашка кофе» Дениса Иванова — она открылась на первом этаже торгового центра «Аура» с возможностью отдельного входа со стороны улицы Военной.

Новую кофейню открыла новосибирская сеть «Кофий», основные точки которой расположены на станциях метрополитена. Весной 2019 года «Кофий» запустил новую кофейню в районе НГУЭУ. Напомним, что именно «Кофий» московское агентство Business Planner ранее называло самой крупной кофейной сетью Новосибирска после «Чашки кофе».

Кофе и табак

В 2019 году на кофейный рынок переключилась и федеральная розничная сеть New Tobacco, специализирующаяся на реализации табачной продукции UTF Group Inc. Она переформатировала часть своих павильонов New Tobacco в полноценные кофейни формата to go под брендом Co&Go. В кофейнях начали продавать как обычный ассортимент кофе, так и авторские кофейные напитки.

Travelers Coffee: продолжение банкротства

В 2019 году продолжился корпоративный конфликт вокруг сети Travelers Coffee. B мае новосибирское ООО «Трэвэлерс кофе» было признано банкротом. Признать компанию несостоятельной потребовала инспекция ФНС по Заельцовскому району. Сумма исковых требований первоначально составляла 2,6 млн рублей, позже, с учетом пеней и штрафов, она выросла. Разбирательства вокруг компании продолжаются. В частности стороны оспаривают правомерность продажи основного актива компании — здания на Красном проспекте.

После утраты прав на товарный знак в 2017 году новосибирская сеть Travelers Coffee была вынуждена перейти на бренд Discovery Coffee. Однако в дальнейшем кофейни сети со временем стали закрываться. В частности компания лишилась знаковых для себя точек — на улице Ленина, в «шарике» около театра Глобус, а в 2019 году закрылась и кофейня на Студенческой. По данным 2ГИС, на сегодня под брендом Discovery Coffee непосредственно в Новосибирске осталась работать лишь одна кофейня — на площади Калинина. Также еще одно заведение функционирует в Бердске.

M&A на кофейном рынке

Не менее знаковым событием стала продажа новосибирских кофеен ярославской сети Organic Coffee основателю PRIMETIME COFFEE Антону Горестову. По данным PRIMETIME COFFEE, сделка затрагивает только новосибирские кофейни Organic Coffee. Речь идет о трех заведениях — на Красном проспекте около часовни, на улице Ленина около Универсама и на проспекте Маркса на станции метро «Студенческая». Примечательно, что их перевод на бренд PRIMETIME COFFEE не планируется. «Сейчас сеть будет развиваться по брендом Organic Coffee, в том числе и по франшизе. Уже есть новая локация, на которой будет размещена четвертая кофейня сети в Новосибирске», — пояснил «Континенту Сибирь» Антон Горестов. В дальнейшем не исключено, что будет разработан новый бренд.

Предполагается, что команда Organic Coffee будет также сохранена.

Напомним, что сеть Organic Coffee была основана Игорем и Анатолием Черными — бывшими франчайзинговыми партнерами новосибирской сети Travelers Coffee в Ярославле. Учредителями ООО «Трэвэлерс кофе Ярославль», по данным Rusprofile, являлись Игорь и Анатолий Черные, а также Гюлчохра Султан Кызы Пириева (ранее совладельцем Travelers Coffee являлся Анвар Пириев, он выстраивал франчайзинговую сеть компании в регионах, в настоящее время он находится в СИЗО — «КС»). В 2016 году (в условиях корпоративного конфликта вокруг Travelers Coffee) эта компания была ликвидирована, а ее основатели Игорь и Анатолий Черные создали новый бизнес и решили развивать собственный бренд Organic Coffee. В настоящее время компания представлена в Ярославле и Новосибирске. Первая кофейня была запущена в столице Сибири в конце 2016 года. В 2017 году глава компании Анатолий Черный говорил «Континенту Сибирь» о планах увеличить численность кофеен в Новосибирске до 10 точек. Вместе с тем, из 5 точек остались только три — в 2019 году были закрыты кофейни на Вокзальной магистрали и на Гагаринской.

Участники рынка считают решение Organic Coffee о продаже бизнеса логичным. «Изначально выход Organic Coffee в Сибирь вероятно был продиктован ситуацией с Travelers Coffee и возможностями, которые компания увидела на рынке. Однако сегодня достаточно сложно дистанционно управлять таким бизнесом, учитывая, что Новосибирск находится достаточно далеко от Ярославля», — поясняет один из участников кофейного рынка региона. В свою очередь покупку кофеен Organic Coffee Антоном Горестовым можно считать грамотным шагом по диверсификации бизнеса.

Кофе с собой: от точек в бизнес-центрах к полноценным кофейням

В 2020 году продолжили активное развитие многочисленные сети кофе с собой. Наиболее ярким примером может служить основанная Алексеем Балкиным и Александром Мачульским сеть «Бодрый День». В 2019 году она продолжила развиваться не только в сегменте кофе на вынос в бизнес-центрах, но и открывать несвойственные для себя ранее стационарные кофейни. В частности на месте консульства ФРГ в Новосибирске и в БЦ «Кронос».

Другой пример — новосибирская сеть «Перекати кофе» Александра Напорчука и Кирилла Колодезного, которая поставила свой павильон на обновленной Михайловской набережной.

Покорить новосибирский Академгородок

Последние годы прошли под знаком освоения новосибирскими кофейнями Академгородка. Уже сейчас там в том числе активно работают «Академия кофе», Coffee Collective, «Чашка кофе» и кофейня Port Brew. В июле 2019 года к ним добавилась новая кофейня White Swift Coffee. Это проект основателя кофейни Capital of Siberia в микрорайоне «Европейский берег» Сергея Синягина.

Новое заведение получило название White Swift Coffee. По данным ЕГРЮЛ, директором и совладельцем юрлица кофейни (ООО «Восток Сибирь») является Сергей Синягин. Напомним, что он также является основателем и основным учредителем кофейни Capital of Siberia (ООО «Кэпитал») в микрорайоне «Европейский берег». Как отмечал Сергей Синягин, новое заведение пока делает упор на классике по кофе.

Что принесет 2020 год?

В 2020 году действующие игроки рынка планируют продолжить развитие. Так, почти все из рассмотренных сетей подтвердили «КС» свои планы по открытию новых точек в текущем году — от PRIMETIME COFFEE и Skuratov Coffee до «Бодрого дня» и «Лайк кофе».

Не сидят сложа руки и старожилы рынка. Так, по данным источников «Континента Сибирь», в 2020 году может получить второе рождение сеть «Кофемолка», которая объединяет несколько стационарных кофеен в Новосибирске. В настоящее время компания изучает дальнейшие пути развития.

Таким образом, по итогам 2020 года ситуация может претерпеть не менее драматичные изменения, и говорить об устаканивании этого рынка не приходится.

