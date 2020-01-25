В ближайшие дни в администрации Мошковского района ожидается смена руководства. Источники редакции отмечают, что предварительное решение о том, что нынешний глава оставит свой пост, уже принято.

По информации «Континента Сибирь», в ближайшее время может сложить свои полномочия руководитель Мошковского района Сергей Евстифеев. Последние дни он находится на больничном.

Сергей Евстифеев возглавляет район с 2011 года. В прошлом году в его доме и в здании Мошковского психоневрологического интерната, которым руководит супруга Евстифеева, прошли обыски.

Как пояснил корреспонденту «Континента Сибирь» источник, представляющий властные структуры области: дело идет к тому, что администрации Мошковского района будет представлен первый заместитель главы, который станет временно исполняющим обязанности руководителя. Сейчас первый заместитель главы — Владимир Чупрынин. Собеседник редакции отметил, что новым врио может стать Сергей Субботин. В 2018 он претендовал на пост главы Новосибирского района, потом отказался от соперничества с Александром Соболевским, одобренным губернатором. До недавнего времени он был его первым замом, а после увольнения с этого поста Александра Соболевского стал сотрудником правительства Новосибирской области.

Не исключено, что в предвыборный год глав могут поменять Коченевский и Барабинский районы Новосибирской области. Один из обсуждаемых сценариев: предложение стать руководителем Барабинской администрации может получить действующий депутат Заксобрания от КПРФ Евгений Гутов, у которого богатая история взаимоотношений с «Единой Россией».

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