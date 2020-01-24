Заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и губернатор Новосибирской​ области Андрей Травников встретились 24 января с педагогами и представителями родительского сообщества в новосибирском лицее №149.

Андрей Турчак и Андрей Травников ответили на вопросы родителей новосибирских школьников об обеспечении бесплатными горячими обедами.

Многих родителей учеников беспокоило качество бесплатных обедов, которые будут предлагать их детям в школах. Так, родители учеников лицея №12 высказали недовольство существующим качеством блюд, которые сегодня предлагаются на бесплатных столах для льготников.

В ответ на замечания Андрей Турчак уверил, что «Единая Россия» добьется обеспечения учащихся школ с первого по четвертый класс не только бесплатным, но и качественным, сбалансированным питанием. А в будущем в стране планируется постепенно перейти и к полному обеспечению всех детей бесплатным горячим питанием в школах.

«У меня ребенок учится в школе, поэтому эта тема очень важна лично для меня самого, — отметил Андрей Турчак. – Уверяю, что подходы к формированию меню и требования к качеству блюд для бесплатного горячего питания школьников будут едины по всей стране. Причем, для нас очень важно и то, чтобы в организации питания были задействованы исключительно местные производители».

При этом тех родителей, кто доволен качеством питания своих детей в школах, беспокоил иной вопрос – не ждет ли их смена комбината питания в связи с грядущими по всему городу изменениями? Как заметил начальник отдела образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев, в городе сегодня существуют разные варианты организации обедов в школах. Работу ведут 8 комбинатов питания. 2 из них – муниципальные, остальные – частные, работающие на аутсорсинге. Ломать существующую систему, где она эффективна, муниципалитет не намерен, — заявил Рамиль Ахметгареев.

По словам Андрея Травникова, область сможет выйти на стопроцентное обеспечение младших школьников бесплатным горячим питанием не в 2023 году, как следовало из послания президента, а уже в 2020 году.

«В Новосибирской области всего четыре школы, где нет ни пищеблока, ни буфета. Но во многих сельских школах нужно обеспечить стабильность поставок. Даже в городских школах увеличение нагрузки на пищеблоки нужно учесть, потому, что количество детей, которые будут обязательно питаться вырастет. Нужно подумать про диет-столы, о том, как совместить бесплатное питание с питанием по выбору, платным питанием, чтобы не получилось так, что где-то на местах это завуалированно превратилось в разные столы, бесплатный, и с доплатой. Мы уже на берегу видим, что вопросов достаточно много, и нам хочется выполнить инициативу президента не формально, а действительно навести порядок в столовых», – заявил губернатор.

Андрей Турчак проинформировал собравшихся о том, что на базе общественных приемных «Единой России» будут проводиться консультации по теме организации бесплатного питания школьников. Он уверил родителей и педагогов, что Новосибирская область справится с поставленной задачей и будет поддержана со стороны федерального бюджета. По предварительным подсчетам, на то, чтобы накормить всех младших школьников Новосибирской области ежегодно потребуется дополнительно 1 млрд. 600 млн рублей.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.