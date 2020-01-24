Новосибирская область вошла в группу 10 регионов, имеющих высокую оценку кредитоспособности по национальной шкале.

По итогам 2019 года региону присвоен «Стабильный» кредитный рейтинг по национальной шкале (АКРА) и по международной шкале (Fitch). Таких результатов позволила добиться положительная динамика бюджетных показателей и снижение долговой нагрузки Новосибирской области, сообщает пресс-служба правительства.

«Основной достаточно сложной задачей 2019 года для региона стала реализация национальных проектов, и по итогам прошлого года наш регион вошел в число регионов, справившихся с этой задачей. В 2020 году поставлены новые задачи, обозначенные в послании президента Федеральному Собранию РФ, в этой связи нам предстоит большая работа по внесению изменений в бюджет региона. Профессионализм финансовых органов Новосибирской области позволяет решать самые серьезные задачи, стоящие перед регионом», – подчеркнул в ходе совещания коллегии финансовых органов региона первый заместитель председателя Правительства Новосибирской области Владимир Знатков.

Кроме того, заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко в числе ключевых направлений деятельности финансовых органов региона обозначил обеспечение сбалансированности областного бюджета, совершенствование бюджетного процесса, содействие эффективности муниципальному сектору управления, а также позиционирование Новосибирской области в публичном пространстве.

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