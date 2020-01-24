24 Январь, Пятница

16:18

В опросе по благоустройству Нарымского сквера приняло участие 5,5 тысяч новосибирцев

14:52

Глава ГИБДД предлагает включить Томскую область в число первых регионов по финансированию дорог

13:45

Строительство федеральной трассы в Иркутской области обойдется в 3,2 млрд рублей

13:44

Банк Санкт-Петербург планирует удвоить кредитный портфель в Новосибирской области за ближайшие 3 года

12:22

В Новосибирске начнется строительство межвузовского кампуса на 20 тысяч мест

11:26

Самозанятым жителям Новосибирской области будет оказана господдержка

11:12

В 2020 году в Академгородке Новосибирска будет создан сосудистый центр

10:02

Сибирский официальный дилер KIA утрачивает свой статус

23 Январь, Четверг

18:28

В Новосибирской области зарегистрировано более 2 тысяч самозянятых

17:57

Андрей Травников отчитался перед Заксобранием Новосибирской области о работе правительства региона в 2019 году

17:35

В Новосибирске планируют построить шесть станций метро к 2030 году

17:32

В Новосибирске открывается второе заведение московского ресторатора Аркадия Новикова

15:55

Мэр Новосибирска предложил закрепить в Конституции РФ прямые выборы глав крупных городов