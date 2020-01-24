16:18
В опросе по благоустройству Нарымского сквера приняло участие 5,5 тысяч новосибирцев
14:52
Глава ГИБДД предлагает включить Томскую область в число первых регионов по финансированию дорог
13:45
Строительство федеральной трассы в Иркутской области обойдется в 3,2 млрд рублей
13:44
Банк Санкт-Петербург планирует удвоить кредитный портфель в Новосибирской области за ближайшие 3 года
12:22
В Новосибирске начнется строительство межвузовского кампуса на 20 тысяч мест
11:26
Самозанятым жителям Новосибирской области будет оказана господдержка
11:12
В 2020 году в Академгородке Новосибирска будет создан сосудистый центр
10:02
Сибирский официальный дилер KIA утрачивает свой статус
18:28
В Новосибирской области зарегистрировано более 2 тысяч самозянятых
17:57
Андрей Травников отчитался перед Заксобранием Новосибирской области о работе правительства региона в 2019 году
17:35
В Новосибирске планируют построить шесть станций метро к 2030 году
17:32
В Новосибирске открывается второе заведение московского ресторатора Аркадия Новикова
15:55
Мэр Новосибирска предложил закрепить в Конституции РФ прямые выборы глав крупных городов
Управляющий филиалом «Новосибирский» Банка «Глобэкс» с 2006 по 2014-й год
и. о. проректора по научной работе и общественным связям НГУЭУ, декан факультета государственного сектора
Управляющий филиалом «Новосибирский» Банка «Глобэкс» с 2006 по 2014-й год
Ресторанный консультант, маркетолог
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