Новосибирский оператор наружной рекламы «Дизайнмастер» проводит ребрендинг. Изменения связаны с происходящей цифровой трансформацией компании и переходом «Дизайнмастера» от привычных рекламных щитов на цифровые экраны.

О происходящих изменениях «Континенту Сибирь» сообщили в самой компании. «В этом году оператору наружной рекламы «Дизайнмастер» исполняется 25 лет. Наш главный продукт все так же наружная реклама, но теперь баннера стали экранами. А сложные оценки, заменили GSM и WIFi-технологии, — рассказывает руководитель отдела маркетинга «Дизайнмастера» Егор Крылов. — Менять восприятие клиентов нельзя, не трансформируясь самим. Мы меняем саму парадигму восприятия наружной рекламы».

Разработчиком нового бренда «Дизайнмастер» стала студия Евгения Папшева.

Произошедшие изменения «Континент Сибирь» обсудил вместе с маркетологами и специалистами по брендингу.

Анна Собянина, основатель и управляющий партнер брендингового агентства A.STUDIO

— На мой взгляд, компании давно пора было меняться и заявить о себе по-другому. Хорошо, что такая услуга, как продажа рекламных площадей не преподносится как «здесь могла быть ваша реклама», появилась миссия и ответственность организации перед людьми.

Если сравнивать с тем, как было раньше — было невзрачно. Сейчас видно узнаваемый стиль и заметную подачу. Думаю, что эта работа побудит конкурентов к ответным действиям. Когда это случится, наблюдать будет еще интереснее.

Технологии меняются, с ними развивается и реклама: в наружке да и в других каналах теперь меньше статики, больше динамики. Айдентика тоже становится подвижной, и «Дизайнмастер» вынужден реагировать на перемены. И надо сказать реакция последовала вовремя.

Анна Литвинцева, исполнительный директор Broks Agency

— Как ни странно, крупнейшие российские рекламные операторы редко уделяют достойное внимание собственному брендингу и выглядят в основном довольно уныло и несовременно. Поэтому ребрендинг «Дизайнмастера» – это, безусловно, прорыв, который, будем надеяться, взбодрит рынок и заставит конкурентов задуматься над развитием своих брендов.

Новое эмоциональное позиционирование и современный визуальный стиль поможет компании утвердить лидирующее положение на рынке и обозначить свои технологические преимущества. Что касается новой айдентики, на мой взгляд, она могла бы быть чуть более смелой и яркой, больше подчеркивать заявленные технологичность и инновационность компании.

Анна Кармишина, исполнительный директор digital-агентства Machineheads, преподаватель Первой академии маркетинга

— Безусловно, предыдущий визуальный образ «Дизайнмастера» устарел, причем еще лет десять назад. Безусловно, его нужно было менять, и новая айдентика актуальнее. Но я бы не хотела комментировать само графическое решение, не моя специализация.

Фокус на «человеке в городе» в коммуникации тоже понятен. Вообще, переводить акцент на конечного потребителя — это стандартное уже решение для корпоративного брендинга.

Но, строго говоря, реклама — это инструмент (и будем честными, в большинстве случаев она наш город не украшает, а уродует, просто выйдите на улицу и убедитесь), а целевая аудитория «Дизайнмастера» — это В2В-аудитория, которая, конечно, тоже люди и обращает внимание на всякое современное-приятное, но решение стремится принимать на основе своего восприятия выгоды от конкретного предложения. Это не значит, что в В2В-коммуникациях эмоциям не место — еще как место (снова: менеджеры тоже люди). Но это значит, что функциональные выгоды тоже должны быть.

Подведу итог своим размышлениям. На мой взгляд, отлично, что компания наконец обновилась. Новая концепция ближе к «цифре», и если в предыдущем образе было сложно поверить в «современные решения», то сейчас уже можно. Образ стал более привлекательным на рынке труда, и вообще, мне кажется, само сообщение больше подходит для того, чтобы подчеркнуть изменения внутри компании и на HR-рынке. На внешнюю аудиторию пока странновато: конечный потребитель вряд ли согласен с тем, что реклама украшает город, а клиент вряд ли всерьез озабочен украшением города и уникальностью каждого человека в нем.

Предполагаю, что вопросы связи между эмоциональным посылом и решением конкретных задач будут выстроены в процессе развития нового бренда. А еще мне нравится, что сообщение построено на простых и глубоких идеях (это про «город» и «человека»), это делает бренд гибким, потому что любое такое понятие можно развернуть в нужную сторону.

Максим Махеров, маркетолог, основатель рекламного агентства «Круче», преподаватель Первой академии маркетинга

— Совершенно точно, произошедшие изменения — в лучшую сторону. А по сравнению с тем, как выглядел «Дизайнмастер» раньше, изменения смотрятся революционно. Но с учетом общей современной дизайн-среды, новый бренд уже несколько вторичен. С первого взгляда ловятся темы и мотивы, которые уже освоили S7 или банк «Точка».

Мне нравится их новая коммуникация «Реклама Город Человек», но в такой последовательности она кажется слишком продуктоцентричной. На мой взгляд, это выдает все еще старый подход к продукту — он на первом месте, и клиентам придется иметь дело с тем, что есть.

Нравится знак, который живет вполне самостоятельной жизнью. Когда я увидел презентацию в первый раз, мне на секунду показалось, что это вылетевшие пиксели, которые намекают на диджитализацию бренда. В трех точках этот смысл пропадает, остается только намек на направление движения.

Ну и, на мой личный взгляд, «Дизайнмастер» вполне мог сделать еще один смелый, но логичный шаг и воспользоваться ребрендингом, чтобы сократить свое крайне длинное и неудобное для произношения название.

Что касается соответствия бренда рынку и конкуренции, то если посмотреть на топ-5 игроков наружной рекламы России, то безусловно обновленный «Дизайнмастер» смотрится свежо и выигрышно. Но для того, чтобы оценить перспективы и жизнеспособность бренд-графики, нужно понимать полную модель использования этой графики. Где и в чем будет использоваться новый бренд? Будет ли компания создавать новые цифровые продукты, приложения, личные кабинеты для своих клиентов? Будет ли она превращать свой основной продукт (наружную рекламу) в какой-то принципиально новый продукт? Мне это пока непонятно, а соответственно сложно сказать, как будет выглядеть бренд в этой среде применения. Возможно, для цифровой среды бренд пока мало адаптирован. Могу только предположить, что майки и другой мерч вряд ли будут пользоваться серьезным спросом вне самой компании.

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