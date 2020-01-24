«Россельхозбанк» в Новосибирске начал выдавать сельскую ипотеку под 3% годовых

«Россельхозбанк» начал принимать в Новосибирске заявки на ипотеку с пониженными ставками для сельских жителей. В первые дни по новой программе в офис банка поступило заявок на 80 млн рублей.

«Россельхозбанк» стал основной финансовой организацией, через которую в Новосибирской области теперь реализуется новая для населения услуга — «сельская ипотека». 23 января по адресу: ул. Советская, 49, в городе открылся дополнительный офис банка, специализирующийся на выдаче ипотеки с пониженной ставкой.

«Спрос на ипотеку огромный. За несколько дней мы набрали заявок на 80 млн рублей, — рассказал журналистам директор Новосибирского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Тишуров. – Размер ставки по «сельской ипотеке» составляет от 2,7% до 3% годовых. Срок ипотеки – до 25 лет, сумма кредита – не более 3 млн. Первоначальный взнос, который нужно будет выплатить банку – 10% от суммы ипотеки».

Стоит заметить, что ипотечный кредит с пониженной ставкой в «Россельхозбанке» можно взять не только на готовое первичное и вторичное жилье, но и на готовый или недостроенный жилой дом с земельным участком, а также на землю под строительство дома. Кроме того, банк начал выдавать потребительские кредиты для селян на выгодных условиях — под 5% годовых.

Присутствовавший на открытии нового офиса «Россельхозбанке» заместитель губернатора Новосибирской области Вячеслав Ярманов отметил, что тема улучшения условий жизни на селе сегодня актуальна как никогда, а ипотека под небольшой процент – хорошее подспорье для многих жителей области.

«Потребность в улучшении жилищных условий у жителей сельских территорий появилась давно, сегодня в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» мы сможем выстроить понятный и эффективный механизм получения и строительства жилья в регионе и повысить качество жизни на селе. Роль Россельхозбанка в этом процессе, а также в развитии экономики и поддержке продовольственной безопасности нашей страны в целом – значительная. Так, почти 70% объема одобренных льготных кредитов для индивидуальных предпринимателей и крестьянских фермерских хозяйств области приходится на Россельхозбанк» , — заметил Вячеслав Ярманов.

Хорошие перспективы для развития территорий в связи с внедрением новых банковских продуктов отметил и председатель аграрного комитета Законодательного собрания Новосибирской области Олег Подойма.

«Уже сегодня наш комитет видит положительную динамику поддержки сельхозпредприятий и сельских жителей на территории региона. Уверен, современные технологии сделают доступными услуги банка не только в Новосибирске, но и по всей Новосибирской области», — подчеркнул Олег Подойма.

В том, что ипотека под 3% станет хорошей поддержкой для сельских жителей уверен и председатель Ассоциации «Региональный деловой клуб строителей» Майис Мамедов. Он напомнил присутствовавшим о том, что принятая мера была инициативой президента страны, которую поддержал «Россельхозбанк».

Вместе с тем, по словам управляющей офисом «Россельхозбанка» Марии Цымбаленко, в новом офисе специалисты готовы проконсультировать клиентов по широкому спектру банковских услуг. Офис открыт для обслуживания частных лиц, индивидуальных предпринимателей и представителей малого бизнеса, а также партнеров банка по зарплатным проектам.

Для удобства клиентов в офисе «Россельхозбанка» на Советской работает система электронной очереди и открыта зона круглосуточного дистанционного банковского облуживания.

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